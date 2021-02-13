13 Şubat 2021 Cumartesi TV Yayın Akışı Tüm Kanallar! Kanal D, Star TV, TV8, Fox TV, Show TV, ATV, TRT1 Yayın Akışı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde, vatandaşlar zamanını televizyon izleyerek geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle 13 Şubat 2021 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve programların olacağı merak ediliyor.

Televizyon seyircileri bugün televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Gündüz kuşağında sevilen dizilerin tekrarları ve hafta sonlarına özel hazırlanmış televizyon programları yayınlanırken akşam kuşağında ise merakla takip edilen dizilerin yeni bölümleri, gişe rekorları kıran filmler ve sevilen televizyon programları ekranlara gelecek.

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

13 Şubat Cumartesi günü televizyon kanallarında gündüz kuşağında Kediler ve Köpekler, Sevimli Yunus, İki Bulmaca Kulesi gibi filmlerin yanı sıra, Arda'nın Mutfağı, Vahe ile Evdeki Mutluluk, Acemi Anneler gibi televizyon programları yayınlanacak. Bunlarla birlikte Arıza, Maraşlı, Sadakatsi, Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Kırmızı Oda gibi yayınlandığı günlerde reyting rekorları kıran diziler ekranlara gelecek.

Akşam kuşağında ise Survivor 2021, İbo Show, Kim Milyoner Olmak İster gibi televizyon programlarının yanı sıra Kong: Kafatası Adası, Matrix Reloaded gibi sevilen filmler ekrana gelecek. Aynı zamanda Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı gibi dizilerinde yeni bölümleri yayınlanacak.

13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TÜM KANALLAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Afacan Beşler 3

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:20 Yerli Sinema/Dizi Tekrar

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Sefirin Kızı

03:00 Virüs

05:00 Geniş Aile

SHOW TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Aşk Tutulması

02:15 Ramo

04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sevimli Yunus 2

16:00 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kong: Kafatası Adası (Yabancı Sinema)

22:30 Matrix Reloaded (Yabancı Sinema)

01:30 Matrix Reloaded

03:30 Müzik Arası

04:30 Afili Aşk

ATV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Hercai

13:30 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)

15:20 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret

03:00 Yasak Elma

04:45 Bir Deli Rüzgar

06:00 Kadın

TV8 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Süper 1 Takım

13:15 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Bulmaca Kulesi (Türk Sineması)

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

04:20 Yedi Numara