13 Şubat 2021 Cumartesi TV Yayın Akışı Tüm Kanallar! Kanal D, Star TV, TV8, Fox TV, Show TV, ATV, TRT1 Yayın Akışı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde, vatandaşlar zamanını televizyon izleyerek geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle 13 Şubat 2021 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve programların olacağı merak ediliyor.
Televizyon seyircileri bugün televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Gündüz kuşağında sevilen dizilerin tekrarları ve hafta sonlarına özel hazırlanmış televizyon programları yayınlanırken akşam kuşağında ise merakla takip edilen dizilerin yeni bölümleri, gişe rekorları kıran filmler ve sevilen televizyon programları ekranlara gelecek.
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
13 Şubat Cumartesi günü televizyon kanallarında gündüz kuşağında Kediler ve Köpekler, Sevimli Yunus, İki Bulmaca Kulesi gibi filmlerin yanı sıra, Arda'nın Mutfağı, Vahe ile Evdeki Mutluluk, Acemi Anneler gibi televizyon programları yayınlanacak. Bunlarla birlikte Arıza, Maraşlı, Sadakatsi, Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Kırmızı Oda gibi yayınlandığı günlerde reyting rekorları kıran diziler ekranlara gelecek.
Akşam kuşağında ise Survivor 2021, İbo Show, Kim Milyoner Olmak İster gibi televizyon programlarının yanı sıra Kong: Kafatası Adası, Matrix Reloaded gibi sevilen filmler ekrana gelecek. Aynı zamanda Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı gibi dizilerinde yeni bölümleri yayınlanacak.
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TÜM KANALLAR TV YAYIN AKIŞI
STAR TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:45 Afacan Beşler 3
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:20 Yerli Sinema/Dizi Tekrar
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Sefirin Kızı
03:00 Virüs
05:00 Geniş Aile
SHOW TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Aşk Tutulması
02:15 Ramo
04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kong: Kafatası Adası (Yabancı Sinema)
22:30 Matrix Reloaded (Yabancı Sinema)
01:30 Matrix Reloaded
03:30 Müzik Arası
04:30 Afili Aşk
ATV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Hafta Sonu10:00 Hercai
13:30 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)
15:20 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
04:45 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın
TV8 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Süper 1 Takım
13:15 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
TRT1 13 ŞUBAT 2021 YAYIN AKIŞI
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Bulmaca Kulesi (Türk Sineması)
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
04:20 Yedi Numara