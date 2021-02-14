13 Şehidimiz Var! Gara'da Şehit Olan 13 Askerimizin İsimleri ve Kim Olduğu Açıklandı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgiler vermişti. Yapılan açıklamaya göre 13 askerimiz PKK tarafından düzenlenen pusuyla şehit edildi. Adli Tıp tarafından yapılan incelemeler sonrasında şehitlerimizin isimleri de netlik kazandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonrasında isimleri kesinleşen şehitlerimiz;

28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak,

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

318 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey,

Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.

oldukları anlaşılmıştır. 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı,

24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya,

2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş,

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur,

21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,

Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse

Yapılan son dakika açıklamasına göre 10 kişinin ismi kesin olarak belirlendi. 3 şehidimiz için kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Bugün paylaşılan son dakika şehit haberiyle 13 eve ateş düştü.