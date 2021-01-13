13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu, BİM Kaçta Açılıyor?

BİM, bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınladı. Her hafta farklı ürünleri piyasadan çok daha ucuz fiyatlara getiren BİM, bu hafta da vatandaşların çok seveceği ürünleri satışa sunacak. Bugün satışa sunulan BİM aktüel ürünler her kesime hitap ediyor. Oyuncu ekipmanlarından kadın/erkek/çocuk giyim ürünlerine, zücaciyeden tuhafiye ürünlerine kadar pek çok ürün bu hafta da kapış kapış kapılacak. Sizler için BİM’e 13 Ocak 2021’de gelecek ürünlere ve fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

Her Çarşamba günü çeşitli aktüel ürünleri satışa koyan BİM, bu hafta elektronik ürünler konusunda çok iddialı. Bilgisayar oyunu oynayan kişilerin çok seveceği kulaklıklar, mouselar, oyuncu bilgisayarları ve masaları tüm gençlerin ilgisini çekmeyi başardı. Elektronik aletlerin yanı sıra tuhafiye ürünleri ile de dikkat çeken BİM, dikiş araç ve gereçleri, hobi kitapları gibi ürünleri de satacak.

BİM KAÇTA AÇILIYOR 2021?

Koronavirüsle mücadele için alınan kararlar kapsamında BİM şubeleri hafta içi saat 10.00’da açılıp 20.00’da kapanıyor. Hafta sonları ise yine saat 10.00’da açıp saat 17.00’a kadar hizmet veriyorlar.

BİM 13 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

-HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL

-Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL

-Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 TL

-Starcom Grafik Çizim Tableti 229 TL

-HP Odysses 15.6" Çanta 179 TL

-HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL

-TRAX Webcam 129 TL

-Delikli Gaming Mouse 79,90 TL

-Trust Mantis Mikrofon 149 TL

-Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL

-Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 TL

-Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 TL

-Polosmart Akıllı Saat 159 TL

-Nostaljik Radyo 129 TL

-Işıklı Top 49,90 TL

-Telefon Tablet Standı 19,90 TL

-Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık 29,90 TL

-Cam Buzdolabı Sürahisi 1,5 Litre 17,50 TL

-Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre 13,50 TL

-Erzak Kabı 12 Litre 17,50 TL

-Hisar Optima Tatlı Çatalı 4,95 TL

-Hisar Optima Tatlı Kaşığı 4,95 TL

-Hisar Optima Yemek Çatalı 5,95 TL

-Hisar Optima Yemek Kaşığı 5,95 TL

-Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye 119 TL

-Ayaklı Cam Çerezlik 8,95 TL

-Pirge Şef Bıçağı 49,90 TL

-Pirge Dilimleme Bıçağı 34,90 TL

-Katlanır Yatak 169 TL

-Limon Sıkacağı 3,95 TL

-Sıvı Yağ Pompası 12,90 TL

-Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 2'li 9,95 TL

-Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 7,95 TL

-Telefon Tutucu 1,95 TL

-Dilsiz Uşak 39,90 TL

-Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 TL

-Kadın Peluş Mont 99,90 TL

-Taç - Toka Çeşitleri 2,95 TL

-Çocuk Kol Saati Çeşitleri 9,95 TL

-Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 11,90 TL

-Gezer Çocuk Kışlık Terlik 10,90 TL

-Gezer Welsoft Çocuk Terlik 8,95 TL

-Sürtmeli Yarış Arabası 7,95 TL

-Çocuk Eşofman Takımı 6-10 Yaş 26,90 TL

-Çocuk Eşofman Takımı 2-5 Yaş 19,90 TL

-Kadın Termal Tayt 12,90 TL

-Desenli Filanel Battaniye 29,90 TL

-Kadın Lüks Eldiven 24,90 TL

-Bebek Figürlü Eldiven 19,90 TL

-Çocuk Kadife Pantolon 12,90 TL

-Karma Hikaye Kitapları 6,95 TL

-Şut ve Gol Oyunu 29,90 TL

-Karma Kutu Oyunları 39,90 TL

-Overlok Makinesi 999 TL

-Kazak Tüyü Toplama Makinesi 39,90 TL

-Singer El Dikiş Makinesi 59,90 TL

-Ebatlı Yuvarlak Kesici 24,90 TL

-Ören Bayan Trend Cake Batik Yumak 11,90 TL

-Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 TL

-Ören Bayan Kitty Baby Yumak 3'lü 17,90 TL

-Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 TL

-Nakışa Başlangıç Kiti 29,90 TL

-Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TL

-Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL

-Kadife Havlu Kanaviçe Kiti 9,95 TL

-Yazma 100x100 cm 10,90 TL

-Metal Dikiş Kutusu Seti 19,90 TL

-Işıklı Masa Büyüteci 49,90 TL

-Çıt Çıt Pensesi 49,90 TL

-Hobi Pens Seti 3'lü 99,90 TL

-Çocuklar İçin Yaratıcı El İşi Kitapları 17,90 TL