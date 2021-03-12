13 Mart 2021 Burç Yorumları! Cumartesi Gününde Neler Yaşanacak?

Koç Burcu

Koç burçları 13 Mart 2021 tarihinde yakın çevresi ile yakın ilişkiler kurabilir ve duygusal bağlar geliştirebilir. Grup çalışmaları da koç burçları için Cumartesi gününde önem kazanırken yenilenmek yeni günün teması olacak.

Boğa Burcu

Takıntılı bir kişiliğe sahip olmayan boğa burçlarının son günlerde gelişen olaylara karşı tepkileri artmıştı. Cumartesi gününde boğalar, birlikte çalıştıkları insanların düşük enerjilerinden etkilenip bunu dile getirmek isteyebilir. Onlara önerilen çevresine karşı daha kapalı olmalarıdır.

İkizler Burcu

Mars, 13 Mart tarihinde ikizler burcunda ilerleyecek. Çevresindeki kişilere olumlu etkiler bırakabilecek ikizler burçları toplantılara katılabilir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeç burçları Cumartesi gününde kendilerini iyi hissedecek. Hırslarına ara vermeleri onlara iyi gelebilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları son dönemde fikirlerini abartılı bir şekilde dile getirmiş ve bu sebeple çevresinden tepkiler almıştı. Onlar için tavsiye edilen tenkitlere kulak asılmamasıdır.

Başak Burcu

Başak burçları, hayalperest kişiler yerine akılcı insanlarla yakınlaşmaya ihtiyaç duymakta. Sabırlı davranmak onları hedeflerine ulaştıracaktır.

Terazi Burcu

Terazi burçlarının yönetici gezegeni Venüs, Balık burcunda ilerleyecek. Yeni günde iletişim ile ilgili olan konuları gündeme getirecek olan teraziler, kendilerini enerjik hissedebilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları disiplinli davranmaya devam edecek. Duygusal konuları gündeme getirmekten kaçınmaları onlar için tavsiye edilmektedir.

Yay Burcu

Yay burçları 13 Mart Cumartesi gününde güçlü dürtülerinin kendilerini yönlendirmesine izin vermeliler. Geleneksel bakış açısına sahip olan kişileri yargılamaktan kaçınmak onlara iyi gelecektir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar eski şartları gözden geçirmek isteyebilir. Başarma içgüdüsü içinde olan toprak grubu burcu konular hakkında kimseye bilgi vermemelidir.

Kova Burcu

Kova burçları Cumartesi gününde arkadaşları ile buluşabilir. Yoğun tempoda çalışmak kovaları bir süredir yormakta.

Balık Burcu

Balık burçları yeni günde yeni işlere başlayabilir. Görsel hafıza konusunda yetenekleri onları başarıya ulaştıracaktır.