13 Mart 2021 Balık Burcunda Yeniay ve Burçlar Üzerindeki Etkileri

13 Mart tarihinde gerçekleşecek olacak Balık yeniayında yengeç ve akrep burçları bu dönemin en şanslıları olacak. Venüs kavuşumlu olarak balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay, bazı balık, ikizler ve başak burçlarına şans getirecek. Aşk ve paradan yana şanslı bir döneme girecek olan ilgili burçlardan bazıları ise zor zamanlar geçirebilir. Ancak bu sürecin en şanslı burçları yengeç ve akrepler olacak.

Gerçekleşecek olan bu özel kavuşumda Venüs ve Neptün balık burcunda olacak. Bu dönemde ritüeller yapılması da tavsiye edilmektedir. Bolluk, bereket ve aşk konuları güçlü kavuşumda güzel sonuçlar verecektir. Bunun yanı sıra ritüel ya da meditasyon sırasında pembe kuvars ve ay taşının kullanılması da önerilen konular arasında yer almaktadır.

Yeni ay dönemleri başlangıçları temsil etmektedir. Yeni ayın da balık gibi spiritüel olan bir burçta yaşanması hilal fazı sırasında çeşitli ritüeller, meditasyonlar, dua ve dilekler için uygun bir döneme işaret etmektedir.

Bununla birlikte birçok gezegen ve özellikle Neptün’ün zorlayıcı açılar yapması ciddi problemleri beraberinde getirecektir. Bu zorlu süreç sırasında ciddi yağış, hava muhalefetleri, denizlerde görülebilecek sorunlar ve sel hilal fazında yaşanabilecektir. Bunun yanı sıra zehirlenmeye açık bir süreç geçirilecektir. 12 burcu içine alan burç dünyasına tavsiye edilen, sağlıklarına dikkat etmeleridir. Diğer taraftan yeni ay itibarı ile korona virüs pozitif vakalarda da ciddi anlamda bir artış ortaya çıkabilecektir. Korkunç derecede artış göstermesi beklenen pozitif vaka sayıları ilerleyen günlerde ciddi sorunlara yol açabilir.

Ay düğümlerinin ikizler& yay aksında meydana gelmesi sebebi ile din, hukuk, medya, adalet, ulaşım, üniversite ve ticaret ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanacaktır. Ulaşım konularında ise sancılı bir süreç meydana gelebilir iken yeni bir döneme giriş yapılmaktadır.