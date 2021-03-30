13 Kişi Tarafından Tacize Uğrayan Genç Kızın 'Kurtarın Beni'' Çığlığı

Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi genç kız 2 yıl boyunca çok sayıda kişinin tacizine uğradı. 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız uygunsuz hallerini çeken bir kişi ve onun 12 arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradı. Küçük kız 2 yıl boyunca adeta dehşeti yaşadı. Yaşadığı zorlu 2 yıl içerisinde toplamda 13 kişinin cinsel tacizine uğradığı öğrenilen genç kız artık bu zulme dayanamayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Polis ekipleri genç kızın ifadesinin ardından kimliklerinin tespit ettiği şahısları almak için anında harekete geçti.

Şantaja maruz kaldığı öğrenilen genç kız 2 yıl boyunca ciddi problemler yaşadı ve en sonunda bu yaşadıklarına dayanamayarak emniyete başvurdu. Emniyete, ‘’‘Kurtarın beni’’ diyerek başvuran genç kız, polislerden yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek olay ile alakası olan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda B.K (16) adlı genç kızın, iki sene önce 19 yaşındaki S.A adlı kişi tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi. Çekilen uygunsuz görüntüleri ailesine göstermek ile tehdit eden 19 yaşındaki S.A iddiaya göre 2 sene boyunca 16 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulundu. Ailesi ile tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda, genç kızı erkek arkadaşları ile zorla ilişkiye girmesi için tehdit etti. 2 sene boyunca dehşeti yaşayan genç kız sonunda dayanamayarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ‘’Kurtarın beni’’ diye yardım istedi.

Polis ekipleri tarafından 16 yaşındaki genç kızın ifadesi alındıktan sonra, olay ile alakası olduğu tespit edilen şahıslara Polis tarafından adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde 19 yaşındaki sapığında içlerinde olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından adreslerinden alınan 13 tacizci ifadeleri alınmak üzere karakol merkezine getirildiği öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.