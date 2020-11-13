13 Kasım Burç Yorumları! 13 Kasım 2020 Cuma Burç Yorumları

Kasım ayının en güçlü gökyüzü hareketi Jüpiter ve Plüton birlikteliği bu hafta içerisinde gerçekleşiyor. 13 yılda bir Jüpiter ve Plüton arasında meydana gelen etkileşim tüm burçlar üzerinde önemli etkiler bırakıyor. 2020 yılı içerisinde Şubat ve Haziran ayrılarında da bir araya gelen iki güç gezegen, kitlesel olaylar üzerinde etkili olmuştu. Pandemi süreci, ekonomi de gelişmeler, ülkeler arası savaşlar, siyaset alanındaki yaşanlar üzerinde önemli etkilerde bulunma gücüne sahiptir. 2020’nin son birleşmesi içinde benzer etkilerden söz etmemiz mümkün görünüyor. Bu sebeple çok dikkatli ve özenli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Kişisel olarak da tüm burçların yaşam tarzları ve karakteristik yapılarında değişimi başlatma özelliğine sahip olacaktır. Jüpiter, olayları ve kararları büyütme özelliği bulunan önemli bir gezegendir. Şansı ve bereketi temsil etmektedir. Dolayısıyla şu anki tercihleriniz hayatınızın geri kalanını da etkileme gücüne sahip olacaktır. Hayatınızda hangi yönde ilerlemek istediğinize net şekilde karar vermeniz gerekmektedir. Merkür’ün retro hareketini tamamlaması ile durağanlık dönemine girişinden söz etmiştik.

Yeniden harekete geçerek Akrep burcundaki yolculuğunun başlangıcını yaptı. 10-19 Kasım tarihleri arasında Akrep temasının hakimiyetine yakından tanıklık edeceğiz. Bu durum gizli istek ve arzularınızın gün yüzüne çıkmasında tetikleyici bir rol üstlenmesini sağlayacaktır. Hayattaki öncelikleriniz değişmeye başlayacaktır. Karakteristik olarak da yenilenme ve aydınlanma sürecinden söz edebiliriz. Beğenmediğiniz özelliklerinizi değiştirebilmeniz için gerekli olan motivasyon ve şevki elde edebilirsiniz.

Hangi konularda rahatsızlık ve değişim ihtiyacı hissediyorsanız onlar üzerine eğilebilirsiniz. Bu süreci olumlu yönleriyle değerlendirmek geleceğinizin daha aydınlık bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Lakin, düzen ve disiplin temalarının baskınlığını hissedeceğiniz uyarısında da bulunmamız gerekiyor. Yenilikler ve değişim süreçleri sancılı olur. Bu yüzden zorluk yaşadığınız anlarda pes etmek yerine yeniden denemeye çalışmanız faydalı olacaktır. Radikal kararlar almaya meyilli olacağınız bu dönem de riskli ve cesaret gerektiren adımlar atmaktan kaçınmayacaksınız. Heyecanınız yükselecektir.

Yaşam enerjinizdeki artış planlarınızı hayata geçirme sürecinde en büyük yardımcınız rolünü üstlenecektir. Güzel, ani ve hızlı gelişmelerin yaşanacağı bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmalısınız. İlgiyle takip edilen 13 Kasım burç yorumlarını sizler için bir araya getirdik. Su grubu burçları Balık, Akrep ve Yengeç cephesinde finansal gelişmelerin öne çıktığı bir gün yaşanacaktır. Yeni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen Balık burçları duygusal kırılmalar yaşayabilir. Çevrelerindeki insanlardan farklı fikirler edinme istekleri kafa karışıklığı yaşamalarına neden olabilir. Son tahlil de içinizden geldiği gibi davranmanız faydalı olacaktır. Zira, sezgilerin öneminin arttığı bir süreçten geçiyoruz. Akrep burçlarının geçmişle olan kavgaları sona ermek üzere bulunuyor. Yenilenmek için aşk ve ilişkiler alanında farklı kişilerle görüşmelere başlayabilirsiniz.

Duygularınızdan emin olmak için karşınızdaki insanları sınavlara tabi tutabilirsiniz. Günlük burç yorumlarına göre harcamalarınıza dikkat etmeli, iş değişikliği gibi konularda aceleci davranmamalısınız. Yaşam tarzınızı değiştirme isteğiniz baskın çıkacaktır. Sosyal çevrenizdeki insanlarla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Ateş grubu burçları Aslan, Yay ve Koç cephesinde ise duygusal konuların öne çıktığı bir gün yaşanacaktır. Aile içersindeki çatışmaların yeniden alev aldığını hissedebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilerek geleceğiniz üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Aslan burçlarının taşınma ve ev değiştirme gibi konularla meşgul olacağı bir gün yaşanacaktır. Birikimlerinizi değerlendirmek için arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz.