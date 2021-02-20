13 İlde Yasaklar Kalkacak! İşte Kısıtlamaların Kalkacağı Belli Olan O Şanslı Şehirler

Sokak kısıtlamaları kakıyor! Restoranlar ne zaman açılıyor işte belli oldu! Son açıklamalara göre vaka sayılarının az olduğu illerde aşamalı olarak kısıtlamaların kaldıracağı açıklanmıştı! İşte o şehirler de belli oldu!

Gelen son açıklamalara göre vaka sayılarının düşük olduğu aşılamanın yoğun ve başarılı geçtiği yerlerde kısıtlamaların aşamalar şeklinde kaldıracağı açıklanmıştı. Bu haberden sonra da halk heyecanlanıştı. Vaka sayılarının düşük olduğu o 13 şehir ise belli oldu! İşte bu şehirlerde yasaklar kalkmaya başlayacak!

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız oldukça bunalmıştı. Hafta sonu kısıtlamaları, hafta için olan kısıtlamalar derken evlerde her zamankinden kat ve kat daha fazla vakit geçirir olduk. Dışarı çıktığımızda ise sosyalleşmek için bir yer bulamıyor soğuk havalarda evde kalmaya mahkûm olmuştur. Her ne kadar bu alınan tedbirler toplum sağlının yararına olup sağlık çalışanlarımızın iş yükünü hafifletse de vatandaşlarımız oldukça yorulmuştu!

Yasaklardan ve kısıtlamalardan boğulan ve zor durumda olan esnafımıza ise müjdeli haber geldi! Sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkacağı o 13 şehir belli oldu! İşte detaylar.

Son Dakika: Kısıtlamalar Bu Şehirlerde Kalkacak

Vaka sayısının en düşük olduğu ve aşılamalar da belli bir orana gelinmiş 5 ilde ise yasaklar kalkmaya başlıyor1

NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kademeli olarak normalleşme adımlarının geleceğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları ise vaka sayılarının düşük olduğu illerde başlayacak.

BU 13 ŞEHİR OLDUKÇA ŞANSLI

Kısıtlamalar ise vaka sayısının ortalamanın altında olduğu şehirlerde gevşetilecek. Bu iller seçilirken yine şehirdeki aşılanma oranı da dikkate alınacak.

BATMAN

Batman en şanslı şehir oldu. Batman ilimizdeki vaka sayıları Türkiye ortalamasının oldukça altında üstelik aşılanma oranı da yüksek. Bu nedenle kısıtlamaların kaldırılması beklenen ilk şehrimiz de Batman.

BİTLİS

Yine vaka oranlarının oldukça düşük olduğu bir diğer ilimiz de Bitlis. Bu nedenle Batman’ın hemen arkasından Bitlis ilimizde de normalleşme adımlarının gelmesi bekleniyor.

HAKKARİ

Salgınla mücadele de vaka sayılarının düşük olduğu bir diğer ilimiz ise Hakkâri. Bu neden Hakkâri içinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gündemde.

ŞIRNAK

Doğu illerimizden biri diğeri olan Şırnak içinde kısıtlamalar her an kalkabilir. Ülkemizdeki en düşük vaka sayılarından biri de Şırnak’ta.

AŞILANMA ORANLARI OLDUKÇA ÖNEMLİ

En düşük vaka saylısı olan illerinin yanı sıra kısıtlamaların gevşetilmesin de aşılanma oranları da dikkate alınacak. Aşılanmanın çok yüksek olduğu ve vaka sayıların düşük olduğu illere de yine öncelik verilecek. Buna göre öncelik alarak kısıtlamaların kademeli olarak kalkabileceği diğer iller ise şu şekilde;

Çankırı

Afyon

Eskişehir

Gümüşhane

Isparta

Kastamonu

Uşak

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Her ne kadar bu illerde vaka sayıları düşük ve aşılanma oranları yüksek olsa da kısıtlamalar Valilik ya da Bakanlık gibi gerekli resmî kurumlardan gelen açıklamalar sonrasında kaldırılacaktır. Resmi bir açıklama gelmeden vatandaşlarımız kuralları esnetmemelidir.

RESMİ KARARLAR AÇIKLANACAK

Resmi kararlar ise her şehir için Valilik ya da Kaymakamlıklar tarafından açıklanacak. Gelen son dakika açıklamalarından anında haberdar olmak için sizde sitemizin bildirimlerini açabilirsiniz.