13- 14 Şubat’ta Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Bakanlık Açıkladı O Saatlerde Yasak Olacak

Küresel anlamda etkili olan korona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede önlemler alınmakta. Ülkemizde ise mart ayından bu yana vaka sayıları görülmeye devam ediyor. İki defa pik noktasını gördüğümüz salgında aşılama çalışmaları başlamış olsa bile tehlike sona ermiş değil. Hem de eğitim hayatı hem ekonomik hayat hem de herkesin sosyal hayatı birinci dereceden etkilendiği için hükümette de tedbirleri iyice sıkılaştırdı. Hafta içi belli saatlerden sonra sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra hafta sonu da tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunun yanı sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız da sadece belirli saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. Peki yasaklar ne zaman bitecek herkesin aklındaki soru da bu.

Merak edilen bir diğer konu da 14 Şubat’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Bakanlık tarafındansa açıklamalar geldi. İşte detaylar haberimizde;

14 Şubat yani dünya genelinde kutlanan sevgililer günü pazar gününe denk geldiği için binlerce kişi de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bakanlıktan da ise bu konuda açıklama gecikmedi. Ek genelge yayımlandı ve vatandaşların aklındaki sorular giderildi.

Alınan salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yine birçok dükkân ve işletme de bu nedenle kapalıydı. Binlerce vatandaşımız ise bu özel günü sevdikleri ile geçirmek istiyor. O yüzden de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. İç işlerden bakanlığından da açıklama gecikmedi. Ek genelge ile kurallar belirtildi.

Kesintisiz şekilde uygulanan sokağa çıkma yasakları ise İç İşleri tarafından ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir karar gelene kadar devam edecek. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasakları cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayacak ve hafta sonu boyunca da geçerli olacak.

Öte yandan sevgililer günü olması nedeniyle çiçek satan işletmelere izin verildi. 12 Şubat tarihinde 20.00 ila 00.00 tarihlerinde çalışanlara evlere servis yapabilmenin yanı sıra 13 ila 14 Şubat tarihlerinde de 17.00 ila 00.00 saatleri arasından çalışabilecekler.

Hafta sonu 10:00 ve 17:00 arasında da iş yerleri ve evlere yine servis yasal olacak.

Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

Bakanlık ya da diğer yetkili kurumlardan henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmediği için her zamanki sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da geçerli olacak. Cuma akşamı 21.00 ila pazartesi günü 05.00 arası sokağa çıkmak gerekli durumlar hariç yasak olacak.