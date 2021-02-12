12. Sınıflar Yüz Yüze Eğitime 1 Mart Tarihinde Başlıyor! Ders Saatleri Belli Oldu

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Normalleşme planları kapsamında öğrencilerin yüz yüze eğitime başlama tarihleri de belli olmaya başlıyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 12. sınıf öğrencilerinin eğitime başlayacakları tarihle ilgili flaş gelişme yaşandı. MEB resmi internet sitesi üzeriden yapılan açıklamaya göre öğrenciler 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ders saatleri ise 16 saat - 24 saat aralığında değişecek. Yapılan açıklamanın detaylarında şu ifadeler yer aldı:

12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR!

“2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak, 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle de 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitime katılım, isteğe bağlı olacak ve öğrencinin devam zorunluluğu aranmayacak. Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak, gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacak. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde KKTC dâhil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.” ifadelerine yer verildi.

KATILIM ZORUNLU DEĞİL

1 Mart tarihinde başlayacak yüz yüze eğitimler için öğrencilerin devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılacak bu işlem öğrencilerin kaçırdığı dersleri yakalayabilmesi, daha verimli bir eğitim alabilmesi için planlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim programına katılmak istemeyen öğrencilerin aileleri, konuya ilişkin bir dilekçe yazarak ilgili eğitim kurumunun müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Bu başvuruyla birlikte öğrenciler için herhangi bir devam zorunluluğu aranmaz.

YURTLAR AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte barınma ihtiyacı olan öğrenciler için yurt desteği verilecek. Öğrenciler eğitim aldıkları süre boyunca paralı/parasız yurtlarda konaklama imkanına sahip olacaklar. Yurt planlamasıyla ilgili işlemler ilgili eğitim kurumu müdürlükleri tarafından organize edilecek.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren ortaöğretim seviyesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftanın 5 gün yüz yüze sistemine geçiş yapılacak.