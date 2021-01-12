12 Ocak Günlük Korona Tablosu Açıklandı: Fahrettin Koca'dan Aşı Mesajı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye covid-19 günlük hasta tablosunu açıkladı. Vaka sayılarının 10 binin altında seyretmeye devam ettiği tabloda, son 24 saatte 171 can kaybı açıklanırken ağır hasta sayısında azalma olduğu görüldü.

Son 24 saatte 179 bin test yapılırken, 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi. 983 kişi hastaneye alınırken, 171 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 13 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye’de salgının başından bu yana 2 milyon 346 bin vaka tespit edilirken, 23 bin 152 kişi de hayatını kaybetti.

Fahrettin Koca’dan aşı vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamada aşı sürecine dikkat çekerek “Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız." dedi.