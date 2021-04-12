12 Nisan Nedir? 12 Nisan Rezaletine Polis Soruşturması Başladı

Sosyal medya üzerinden 12 Nisan gününü tecavüz suçu ile bağdaştırma, bu tarih üzerinden “tecavüz günü” şeklinde paylaşım yapma gibi olaylar sabah saatlerinde Türkiye gündeminde yer aldı. Sosyal medyada açılan bir sayfa üzerinden kadınların tecavüze uğramasına ve katledilmesine teşvikte bulunulan paylaşımlar gerçekleşti. Bir grup insanın kadınlara tecavüz etmek ve onları öldürmek için dışarı çıktıklarını belirten paylaşımlarda bulunması ve 12 Nisan tarihi için “tecavüz günü” gibi bir isim kullanması infial uyandırdı.

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren ve ülke genelinde büyük tepki ile karşılaşılan olayda polis ekipleri harekete geçti. Özellikle Twitter aracılı ile kadınları hedef alıp tecavüz ve katletme olaylarına teşvik suçu hakkında ekipler kimlik tespiti gerçekleştirdi. Kadın cinayetlerine teşvik eden paylaşımlar ile ilgili olarak yaşı 18’den küçük 3 kişinin kimliği polisler tarafından tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden 12 Nisan ve tecavüz gibi etiketler kullanılarak paylaşımlar gerçekleşti. 12 Nisan günü hakkında kadınların hedefte olduğu ve tecavüze teşvik eden paylaşımlar dehşet verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de yapılan iğrenç paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu ve yaşı 18’den küçük 3 kişinin kimliğinin tespitinin gerçekleştiği belirtildi.

12 Nisan ve tecavüz gibi etiketlerin kullanılıp katledilmeye yönelik paylaşımların yapılması ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de korkunç olaya el attı ve bir açıklama paylaştı. EGM tarafından 12 Nisan günü hakkında yapılan paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinde 7/24 esasına uygun olarak devriye faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. 12 Nisan etiketi kullanılarak 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlar yapıldığı açıklandı. Yapılan paylaşımların içerikleri sebebi ile bunun sosyal medya terörü olduğu açıklandı. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyeceği de belirtilirken bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edildiği ve gerekli olan soruşturmaların başladığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 14:29