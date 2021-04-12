12 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları 12 Nisan 2021 tarihinde burçlarında meydana gelecek olan yeniayın etkisinde kalacak. Hayatlarında yeni başlangıçlar yapma isteğinde olacak olan koçlar bu planları için yeni adımlar atabilecek. Fiziksel görünümde de değişiklik yapmak gündemde olacak iken yeni bir duruş benimsenebilecek.

Boğa Burcu

Boğa burçları 12 Nisan Pazartesi gününde sosyal çevreleri ile ilgilenecek ve yakın çevresi ile görüşmeler gerçekleştirebilecek. Manevi ve ruhsal konularla da iç içe olunabilecek iken sakin bir dönem boğaları bekleyecek.

İkizler Burcu

İkizler burçları Pazartesi gününde yeni başlangıçlar yapma isteği içerisinde olabilir. Yeni insanlarla tanışıp arkadaş çevresini de genişletmek mümkün olurken yeni sosyal gruplara da katılım gösterilebilecek.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları 12 Nisan tarihinde koç burcunda meydana gelecek olan yeniaydan iş konularında etkilenecek. Kariyerlerinde terfi almak gibi durumlar yengeçler için söz konusu olabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 12 Nisan 2021 gününde uzak yol ve seyahat konuları ile ilgilenebilir. Uzak mesafede yaşayan eş, dost ya da akrabadan haberler alınması aslanlar için olanaklıdır.

Başak Burcu

Başak burçları koç burcunda meydana gelen yeniayın dönüştürücü etkisini üzerlerinde hissedecek. Amaçlara yönelik adımların atılması mümkün olurken partnerler ile ortak alım işlerine de girilebilir.

Terazi Burcu

Terazi burçları, karşıt burçları olan koçta meydana gelen yeniay ile yeni ilişkilere başlayabilir. İkili ilişkiler ve ya evliliklerde yeni bir döneme giriş yapılabilecek iken teraziler olumlu etkiler alacaktır.

Akrep Burcu

Akrep burçları 12 Nisan 2021 tarihinde sağlık ile ilgili konular ile ilgilenebilir. Kendi sağlıklarına ve aile bireylerinin durumlarına dikkat edilmesi akrepler için tavsiye edilen bir durumdur. Şifa çalışmaları yapmak da yine Pazartesi gününde faydalı olacaktır.

Yay Burcu

Yay burçları yeniayın gerçekleşmesi ile birlikte sosyal ilişkilerinin zenginleştiğini hissedecektir. Aynı zamanda bekar yaylar için yeni bir aşk haberi de kapıda olabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, 12 Nisan’da bulundukları ortamda değişiklikler ile karşılaşabilir. Aile bireylerinde de birer farklılık görmek söz konusudur.

Kova Burcu

Kova burçları Pazartesi gününde yakın çevreleri ile beraber yeni başlangıçlara adım atabilir ya da bunun için planlar yapmaya başlayabilir.

Balık Burcu

Balık burçları 12 Nisan tarihinde iş, para ve kariyer konuları ile yakından ilgilenecektir. Bütçe hesabı yapılabilir ve elde bulunan varlıklar değerlendirilebilir.