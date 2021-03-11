12 Mart 2021 Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları, 12 Mart tarihinde kendilerini motive hissedecek. Sonuç beklenen haberler varsa Cuma günü bu konular çözüme kavuşturulabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları, 12 Mart tarihinde finansal konular ile ilgilenebilir. Ödeme konusu boğaların tüm gününü meşgul geçirmelerine sebep olacaktır.

İkizler Burcu

Cuma gününde ikizler burçları, iletişim ile ilgili olan konular ile ilgilenecek. Değişimin ön safhasında bulunan ikizler burçları, yeni şeyler keşfetmek isteyebilir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan Yengeç burçları, iş hayatlarında aktif bir gün geçirecektir. Günlük hayatlarını da rahat bir şekilde geçirecek olan yengeçler, Cuma gününde yeni fırsatlar ile karşılaşabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçlarını 12 Mart tarihinde aşk konusunda güzel gelişmeler beklemekte. Bunun yanı sıra yakın çevre ile sohbetler gerçekleşebilir.

Başak Burcu

Başaklar, yeni günde arkadaşları ve ailesinin yardımına koşabilir. Eksik bırakılan görevleri de tamamlayacak olan başak burçları, Cuma gününü meşgul bir şekilde geçirecek.

Terazi Burcu

Terazi burçları Cuma gününde önemli konuşmalar yapabilir. Yakın çevreden gelecek olan destekler söz konusu iken teraziler partnerleri ile fikir birliğinde bulunabilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları, iş hayatlarında eksik bırakılan konular ile ilgilenebilir. Bunun yanı sıra akrepler 12 Mart Cuma gününde dostları ile alışverişe çıkarabilir. Aşk hayatlarında ise gerilim yaşayabilecek olan akrep burçları, Cuma gününde harcamalarına dikkat etmelidir.

Yay Burcu

Yay burçlarının Cuma gününde enerjileri ve motivasyonları yüksek olacak. 12 Mart tarihini neşeli bir şekilde geçirecek olan yaylar, yakın çevresinden gelen destekler ile de karşılaşabilir.

Oğlak Burcu

Toprak grubuna ait olan ve disiplini temsil eden oğlak burçları, 12 Mart tarihinde olağanüstü bir gün geçirebilir. Bugüne kadar azimli ve tavizsiz tavırları ile pek çok işi başaran oğlaklar, her zaman yorulmadan çalışma hayatlarına devam etti. Cuma gününde ise oğlak, dinlenmek isteyebilir. Yaşam kalitesini yükseltecek olan toprak grubu burcu, kendilerini yeniden inşa edebilir.

Kova Burcu

Kova burçları, 12 Mart tarihinde iş ile ilgili olan konular üzerinde durabilir ve toplantılara katılabilir. Arkadaşları ile de fikir alışverişinde bulunabilecek olan kova burçları, önemli adımlar atabilir.

Balık Burcu

Balıklar, Cuma gününde daha önce denemedikleri işler ile ilgilenebilir. Bazı konularda kendilerini aşmak isteyen su grubu burçları, farklı işler üzerinde çalışacaktır.