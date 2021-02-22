11 yaşındaki çocuk evde donarak öldü!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletinde üzücü bir olay yaşandı. Taşınabilir evde yaşayan 11 yaşındaki çocuk donarak öldü. Bunun üzerine aile tarafından elektrik şirketlerine karşı dava açıldı. Cristian Pineda isimli çocuğun hipotermi geçirdiği iddia edildi. Pineda'nın yatakta annesi tarafından cansız halde bulunması herkesi derinden üzdü.

100 milyon dolarlık dava

11 yaşındaki çocuğun ailesi, taşınabilir evde hem ısıtma sisteminin hem de elektriğin kullanılamadığını ifade etti. Söz konusu aile, ihmal neticesinde can kaybına yol açtıkları için elektrik şirketlerine yönelik 100 milyon dolar değerinde dava açtı. Pineda'nın ailesi, elektrik şirketlerinin kendilerine yapılan uyarıları yok sayarak sistemlerini olumsuz kış şartlarına hazırlamadıklarını ve kâr sağlamaya öncelik verdiklerini bildirdi.

OHAL ilan edildi

Teksas eyaletinde hava sıcaklıkları geçen hafta eksi 18 dereceye kadar geriledi. Yoğun talep üzerine enerji şebekesinin çöktüğü ifade edildi. Bunun üzerine çok sayıda iş yeri ve evde elektrik kesintisi yaşandı. 4 milyona yakın kişinin düşük hava sıcaklıkları altında elektrik kesintine maruz kaldığı kaydedildi. Elektrik şirketlerinin kesintiler konusunda yeterince bilgi vermemesi tepkilere neden oldu.

İhmal nedeniyle suçlanıyorlar

Teksas eyaletinde Entergy ve ERCOT isimli elektrik şirketleri, düşük hava sıcaklıklarına hazırlıklı olmadıkları ve ihmalkâr davrandıkları için suçlanıyorlar. Donarak ölen 11 yaşındaki çocuğun ailesinin avukatı Buzbee, bu olayda elektrik şirketlerinin kritik bir payı olduğuna dikkat çekti. Bir çocuğun donarak hayatını kaybetmesine kadar gelen süreçte elektrik şirketleri tarafından verilen kararların ciddi bir rol oynadığını belirten Buzbee, bunun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Eyaleti değiştirecek"

Buzbee, olumsuz hava şartlarına bağlı olarak ölenlerin 7'sinin davasını incelediğini kaydederek, Pineda'nın davasının öncelikli olduğunu ve söz konusu çocuğun eyaleti değiştireceğini ifade etti. 11 yaşındaki çocuğun ailesinin 2 sene önce ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yerleştiği öğrenildi. Cristian'ın sağlıklı bir bünyeye sahip olduğu ve hayatını kaybetmeden bir gün önce ilk kez karla oynadığı belirtildi. 11 yaşındaki çocuğun ölüm sebebinin, otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

"Bütün sistemin çökmesini önlemek için kestik"

ERCOT adındaki elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, dava dosyasının hala incelendiği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine Teksas eyaletinde elektrik üretim kapasitesinin yarıya indiği bildirildi.

Bunun üzerine ERCOT, eyalet genelinde elektrik sisteminin çökmesini önlemek amacıyla kesinti uygulandığını kaydetmişti.

"Yeterli bilgi verilmedi"

11 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından açılan dava dosyasında, elektrik kesintisinin günlerce devam ettiği belirtildi. Elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğine ilişkin yeterli bilgi verilmediği ifade edilerek, bu nedenle ailenin gerekli hazırlığı yapmadığı ve bölgeden ayrılmadığı kaydedildi. Yeterli bilginin sağlanmaması nedeniyle Cristian'ın öldüğüne dikkat çekildi.