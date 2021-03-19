11 okul karantina altında, 5 öğretmen koronaya yenik düştü!

Trabzon, koronavirüs bakımından çok yüksek riskli şehirler arasında yer almaya devam ediyor.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberinde, Trabzon’da 11 okulun karantina altına alındığı ve 5 öğretmeninin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğretmenlerin kaybı nedeniyle çok üzüldüğünü dile getirdi. Eğitimde deneyim sahibi olan öğretmenlerin koronavirüse yenik düştüğünü ifade eden Aktaş, artık sağlık çalışanları ve öğretmenler dâhil olmak üzere hiçbir insanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmemesini temenni ettiğini söyledi.

"45 öğretmen tedavi altında"

Aktaş, koronavirüse yakalanan öğretmenlerin sıkı bir şekilde izlendiğini belirtti. Trabzon'da görevli 12 bin öğretmenin bulunduğuna dikkat çeken Aktaş, söz konusu şehirde 45 öğretmenin koronavirüse yakalanarak tedavi altına alındığını ifade etti. Aktaş, 70 öğretmenin de temaslı olduğu gerekçesiyle izolasyonda tutulduğunu, 11 okulun da karantina altına alındığını söyledi.

Trabzon'da koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6-12 Mart 2021 dönemine dair paylaştığı haritaya göre, Trabzon'da her 100 bin kişide 222,32 vaka tespit edildi. Çok yüksek riskli şehirler arasında yer alan Trabzon, risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor.

Çok yüksek riskli şehirlerde normalleşme

Çok yüksek riskli şehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı Pazar günleri devam ediyor. Haftanın 7 günü saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı gevşetildi. Okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim alıyor. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime devam ediyor. Lise öğrencileri yüz yüze sınavlara giriyor. Kafe, restoran, tatlıcı, pastane ve çay bahçesi gibi işletmeler tamamen kapalı. Yüzme havuzları ve halı sahalar da tamamen kapalı. Kamu kurum ve kuruluşları normal düzene göre faaliyet gösteriyor. Düğünler 50 kişilik kapasite ile en fazla 1 saat yapılabiliyor. Genel kurullar ise yasak.

Çok yüksek riskli şehirler hangileri?

Bakan Koca tarafından Twitter aracılığıyla paylaşılan haritaya göre, çok yüksek riskli şehirler şöyle:

Adıyaman, Osmaniye, Aksaray, Konya, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Sakarya, Burdur, Balıkesir ve Edirne.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 12:38