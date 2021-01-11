11 Ocak Koronavirüs Tablosu

Uzun bir süredir bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hasta sayısının artmasına, can kayıplarının yaşanmasına ve vücutta tahribata neden olmaktadır. Yakın bir tarihte aşılamanın gerçekleşeceğini bilmek ise umut verici olarak nitelendirilmektedir.

11 Ocak 2021 Pazartesi günü vaka ve ölüm sayılarından dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın açıkladığı verilere göre ağır hasta sayısında da bir düşüş yaşandı. Bakan Koca, ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor tedbir en büyük silahımız, aşı programını başarı ile tamamlana kadar kısıtlama ve tedbirlere uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız, şeklinde bir açıklama yaptı

Dünya çapında yeni tip koronavirüs salgınında 90 milyon 381 bin vaka tespit edilirken, 1 milyon 939 bin kişi hayatını kaybederken, 64 milyon 638 bin kişi iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 milyon 741 bin vaka sayısı olduğu belirlendi. Rusya'da ise vaka sayısı 3 milyon 401 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından yapılan açıklamada ağır hasta sayısında yaşanan düşüşün umut verici niteliğinde olduğunu iletirken Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, bugün tespit edilen 1003 yeni hastanın olduğunu ağır hasta sayısındaki düşün ise umut verici olduğunu vurguladı. Açıklamasının devamında ise tedbirin en büyük silah olduğunu aşı programı başarıyla tamamlana dek kısıtlama ve tedbirlere tam uyum göstermenin son derece önemli olduğunu söyledi ve ekledi, birlikte kazanacağız. Şeklinde açıklamasını sonlandıran Bakan Koca

Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yapmış olduğu paylaşımda şunları iletti.

1017 yeni hasta olduğunu vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da testlerin de kademeli olarak azaldığını ileten, Koca ağır hasta sayısındaki yaşanılan düşüşünde can kayıplarının sayısını azaltacağını iletti. Bakan Fahrettin Koca hastane yükünün umut ve verici şekilde azaldığını da dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 21:05