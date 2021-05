11 Çocuk Doğuran Amerikan Kadın 12. Çocuğu İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinin başkenti olan Santa Fe'de hayatına devam eden 36 yaşındaki Courtney Rogers, evlenmiş olduğu sene itibariyle her sene yeni bir çocuk dünyaya getirdi ve şu an ise on bir çocuğu var. Güncel olarak 11 çocuğu olan 36 yaşındaki Courtnry Rogers'in hayali duyanları şaşkına çevirdi. Hali hazırda 11 çocuğu bulunduğu öğrenilen 36 yaşındaki kadın, hedefinin 12 çocuk dünyaya getirmek olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra kendi ailesini gören kişilerin bu kadar fazlasıyla çocukla ilgilenmesini mümkün olmadığını söylediklerini dile getiren 36 yaşındaki 11 çocuk annesi, yapılan bu eleştirileri reddetti ve çocukları ile ayrı ayrı ilgilendiğini açıkladı. Aylık gıda giderlerinin ise yaklaşık olarak 10.000 TL olduğunu ifade eden 36 yaşındaki kadın, evde olmak ve çocukları ile ilgilenmenin keyifli olduğunu ve zorluk yaşamadığını söyledi. Bir yere gitmek için ise 15 kişilik minibüs kullandıklarını belirten 11 çocuk annesi, her şeye rağmen çocukları sevdiğini söyledi. İşte 11 çocuk sahibi aile hakkında merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Ailenin 11. çocuklarının ise geçen sene Kasım ayında doğduğu öğrenildi ve 11 yaşında olan Clint, 9 yaşında Cade, 9 yaşında Clay, 8 yaşında Callie, 6 yaşında ikizler Colt ve Case, 7 yaşında Cash, 5 yaşında Calena, 2 yaşında Coralee, 4 yaşında Caydie, 6 aylık olan Caris ve 23 aylık olan çocukları oldukları bilgisine ulaşıldı. 11 çocuğu bulunan ailenin çocuklarının evde gördüğü eğitim bedelinin de aylık 1200 dolar olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı. Geçinmek için ise market masraflarını kısan aile çocuklarının birbirlerinin küçülen kıyafetlerini giydiklerini söyledi. İki kez de düşük yaptığı öğrenilen 36 yaşındaki annenin bir çocuk daha yaparak 14 kişilik bir aile olmayı hedeflediği hakkında açıklamalar gerçekleşti.