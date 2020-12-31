100 Milyon TL Milli Piyango İkramiyesi Sergilendi...

Her yılbaşı gecesinin geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bu yıl bir kişiye tam 100 milyon lira verecek. Çekiliş öncesinde milli piyango, büyük ikramiye olan 100 milyon TL'yi sergiledi... Paranın kapladığı alan dahi 10 metrekareden fazlaydı.

Para özenle sayıldı

Büyük ikramiye çekilişi ne zaman olacak?

Milli Piyango'nun 100 milyon liralık büyük ikramiyesi, 200 TL, 100 TL ve 50 TL'lik banknotları ile özenle sayıldı ve dizildi. 100 milyon TL'lik ikramiye için, Milli Piyango'nun organizatörü olan Sisal Şans adlı firmanın mali işler müdürü Neşe Soybaş, açıklamasında "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz." dedi.

Milli Piyango büyük ikramiye özel çekilişi, bu gece 23:00'da yapılacak. Kanal D ve Teve 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak milli piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi tutturan numaralar okunacak.

Çekiliş yapıldıktan sonra, amorti numaralar ve diğer ikramiyeler sırayla belirlenecek. Biletinize herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com adresi üzerinden kontrol edebileceksiniz.