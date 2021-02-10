10 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün televizyonda neler var?

Televizyon izleyicileri bugün ulusal kanallarda hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında sık sık “Bugün hangi dizi var, bugün hangi film var?” gibi sorular aranıyor. Sizler için 10 Şubat 2021 Çarşamba günü ATV, Fox TV, Kanal D, TV8, TRT1, Show TV, Star TV Kanal 7’nin yani severek takip edilen tüm kanalların yayın akışını araştırdık .

Özellikle koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerle televizyon izleyicisi sayısı arttı. Vatandaşlar akşam saatlerini televizyondaki dizi, film ve programları izleyerek geçirmeye çalışıyor. Bu akşam televizyonda sevilen dizilerden Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sol Yanım, Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler yayınlanacak. Aynı zamanda bazı kanallarda Hababam Sınıfı film serisi, Acı Tatlı Ekşi, Sonsuzluk Projesi, Paranormal İşaretler gibi filmler de yayınlanacak.

10 Şubat 2021 ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00.20 Hercai

03:00 Kanatsız Kuşlar

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

10 Şubat 2021 KANAL D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Paranormal İşaretler (Film)

01:30 Yüzleşme

03:45 Gelinim Mutfakta

05:45 Afilli Aşk

10 Şubat 2021 STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

00:15 Sonsuzluk Projesi (Film)

02:40 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

05:00 Geniş Aile

10 Şubat 2021 FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba

22:15 Hababam Sınıfı Askerde

00:30 Hababam Sınıfı Merhaba

02:30 Hababam Sınıfı Askerde

04:30 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

10 Şubat 2021 TRT 1 Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Gelin (Film)

01:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:55 Yok Olmadan Keşfet

04:30 Gelin (Film)

10 Şubat 2021 TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Osman Pazarlama

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda (Yeni Bölüm)

17:15 Yerli Sinema

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

10 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Acı Tatlı Ekşi

22:15 Mucize

01:15 Alev Alev

04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10 ŞUBAT 2021 KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 İhale

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim