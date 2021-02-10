10 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün televizyonda neler var?

Televizyon izleyicileri bugün ulusal kanallarda hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında sık sık “Bugün hangi dizi var, bugün hangi film var?” gibi sorular aranıyor. Sizler için 10 Şubat 2021 Çarşamba günü ATV, Fox TV, Kanal D, TV8, TRT1, Show TV, Star TV Kanal 7’nin yani severek takip edilen tüm kanalların yayın akışını araştırdık .
Özellikle koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerle televizyon izleyicisi sayısı arttı. Vatandaşlar akşam saatlerini televizyondaki dizi, film ve programları izleyerek geçirmeye çalışıyor. Bu akşam televizyonda sevilen dizilerden Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sol Yanım, Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler yayınlanacak. Aynı zamanda bazı kanallarda Hababam Sınıfı film serisi, Acı Tatlı Ekşi, Sonsuzluk Projesi, Paranormal İşaretler gibi filmler de yayınlanacak.
10 Şubat 2021 ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00.20 Hercai
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
10 Şubat 2021 KANAL D Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Paranormal İşaretler (Film)
01:30 Yüzleşme
03:45 Gelinim Mutfakta
05:45 Afilli Aşk
10 Şubat 2021 STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
00:15 Sonsuzluk Projesi (Film)
02:40 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
05:00 Geniş Aile
10 Şubat 2021 FOX TV Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba
22:15 Hababam Sınıfı Askerde
00:30 Hababam Sınıfı Merhaba
02:30 Hababam Sınıfı Askerde
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
10 Şubat 2021 TRT 1 Yayın Akışı05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Gelin (Film)
01:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:55 Yok Olmadan Keşfet
04:30 Gelin (Film)
10 Şubat 2021 TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Osman Pazarlama
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda (Yeni Bölüm)
17:15 Yerli Sinema
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
10 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Acı Tatlı Ekşi
22:15 Mucize
01:15 Alev Alev
04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10 ŞUBAT 2021 KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 İhale
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Yaralı Kalbim
23:20 Ah Kalbim