1 Yıl Kredi Erteleme, Maddi Yardım, Akaryakıt İndirimi, Market Fiyatları Cumhurbaşkanına İletildi

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin gündeminde esnafların, vatandaşlarımızın ve ticari işletmelerin yeni reform paketinden beklentileri vardı. Pandemi süreciyle başlayan tüm sorunlar ve vatandaşlarımızın beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesiyle Erdoğan'ın "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

KREDİ ERTELEME, MADDİ YARDIM VE İNDİRİM

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen konuşmada vatandaşlarımızın tüm beklentileri aktarıldı. Erdoğan ile görüşülen konular arasında elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ertelenmesi, SGK borçlarının ertelenmesi, ticari araçlar için benzin ve mazot fiyatlarında indirim yapılması, prim borçlarıyla ilgili yumuşatma, kredi ödemelerinin ertelenmesi, kafe ve restorant girişilerinde HES kodu uygulaması getirilmesi gibi talepler iletildi. Aktarılan taleplerin bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Kabine sonrasında yapılacak açıklamayla vatandaşlarımıza müjdeli haberler gelebilir.

Enflasyon rakamları sonrasında market fiyatlarına yapılan zamlar görüşmenin büyük bölümünü oluşturdu. Süt, peynir, yumurta, bebek bezi, ayçiçek yağı gibi temel besin maddelerinin faiş fiyatlarla satıldığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bir çalışma yapılması talep edildi. Erdoğan ise "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı yaptığı son basın açıklamasında yeni reform paketinin neredeyse hazır olduğunu ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtmişti. Gelen ek talepler sonrasında pekette revize yapılacak mı, vatandaşlarımızı ne gibi destekler bekliyor hep birlikte bekleyip göreceğiz. Vatandaşlarımızın öncelikli talebi market fiyatlarına müdahale edilmesi ve kullandıkları kredilerin en az 3 ay faizsiz şekilde ertelenmesi yönünde. Hukuk ve ekonomi alanlarında yapılacak yeni reform paketini hep birlikte önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.

2021 yılının başlamasıyla birlikte market fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlarımızı çileden çıkartmıştı. Özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağına gelen zamlar için sosyal medyada çeşitli videolar viral olmuştu. Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte temel besin maddelerine fiyat indirimi gelmesi talebi bulunuyor.