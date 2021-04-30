1 Mayıs Nasıl Kutlanmaya Başlandı? 1 Mayıs Resmi Tatil Mi, Bankalar Açık Mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünya çapında neredeyse büyün ülkelerde kutlanan bayramdır ve resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile resmi olarak tatil ilan edildi.

1 Mayıs Resmi Tatil Mi?

1 Mayıs günü ülkemizde 2009 yılından beri resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor ve tatil günü olarak geçiyor.

1 Mayıs Neden Kutlanıyor?

İlk defa 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar uzun süren bir yürüyüş yaptılar.

1 Mayıs 1886 yılında Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu liderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşılık, günlük 8 saatlik çalışma talebi ile işlerini bıraktılar ve bu Şikago'da yapılan gösterilere çok sayıda kişi katıldı. Bu yürüyüşe yaklaşık yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) sayısı 6 bine ulaşan siyahi ve beyaz işçi, beraber yürüdüler. Luizvil'deki parklara, siyahiler alınmıyordu. İşçiler, sokaklarda ilerledikten sonra hep beraber Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin beraber yapmış olduğu gösteriler sonucunda, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde ifade edilmişti.

Gösteriler 1 Mayıs'tan itibaren hararetlenerek devam etti.Son olarak ise 4 Mayıs tarihinde yaşanan kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889 yılında toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisi ile 1 Mayıs gününün bütün dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. İkinci gösteri ise takvimler 1890 yılını gösterdiğine yapılabildi.

8 saatlik çalışma saati dünya çok sayı resmen kabul edildi. Böylece kabul edilerek 1 Mayıs tarihi dünyanın pek çok yerinde kutlanmaya başlandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 Mayıs'ta Bankalar Çalışıyor Mu?

1 Mayıs günü hafta sonu olduğu için ve resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.