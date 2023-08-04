Gram altının son dönemdeki seyrine baktığımızda fiyatında yatay bir hareket olduğunu görüyoruz. Söz konusu tarihte gram altın fiyatı bir önceki kapanış değerinin biraz üzerinde, 1.678 liradan kapanmıştır. Bu değişim, piyasa güçleri ile altın fiyatlarını etkileyen ekonomik göstergeler arasındaki hassas dengenin altını çiziyor. Haberimizde, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınına odaklanarak 4 Ağustos 2023'te altın fiyatlarının ne kadar olduğuna bakacağız ve en son trendleri, piyasa hareketlerini analiz edip, bu değerli metalin fiyatlarını etkileyen faktörleri kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlamaya çalışacağız.

PİYASAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Finansal analistler ve uzmanlar, tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in gelecek stratejilerini anlamada anahtar rol oynayabileceğini düşünüyor. Saatlik kazançlardaki olası bir yavaşlama, Fed'e önceki faiz artışlarının amaçlanan ekonomik etkilere ulaştığının bir göstergesi olarak hizmet edebilir. Piyasa bu verileri merakla beklerken, altın piyasası üzerindeki etkileri tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor.

Tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra, ufukta başka önemli olaylar da var. Piyasa gözlemcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla görüşeceği toplantıyı dikkatle izliyor. Ayrıca, dikkatler TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve Euro Bölgesi'ndeki perakende satışlara yönelmiş durumda. Bu gelişmelerin piyasa duyarlılığını etkilemesi ve altın fiyatlarının şekillenmesine katkıda bulunması bekleniyor.

4 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 Ağustos 2023 Cuma günü, altının gram fiyatının güne yatay bir seyirle başladığını ve 1.678 liraya yerleştiğini görüyoruz. Günün erken saatlerinde çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da işlem arenasına giriş yaptı. Çeyrek altın 2.760 liradan, Cumhuriyet altını ise 11.130 liradan fiyatlanarak piyasa dinamiklerini daha da karmaşık hale getirdi.

Odak noktamızı ons altına çevirdiğimizde, şu anda yüzde 0,1'lik marjinal bir düşüşle 1.933 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Devam eden satış baskısıyla gölgelenen küresel piyasa senaryosu, dikkatleri ABD'de yakında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine çekti.