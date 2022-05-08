Gülümse Kaderine Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir?

Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fox TV dizisi olan Gülümse Kaderine her hafta çarşamba akşamlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkartıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek otururken dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler de araştırma konusu oldu. Seyirci kitlesi Gülümse Kaderine dizisi hakkında bilgileri araştırmaya başladı ve dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi. Konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören Gülümse Kaderine dizisi Fox TV’nin başarılı projeleri arasında yer alıyor. Dizide yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayatı anlatılıyor ve proje Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Dizide yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesi konu edilirken Mine Tugay, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Burak Sergen, Doğan Bayraktar, Erkan Meriç, Yalçın Hafızoğlu, Aslı Sümen, Ahu Sungur, Ertuğrul Postoğlu, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Müge Su Şahin, Ülkü Hilal Çiftçi, Aslı Samat, Duygu Arda ve Bade Arazlı gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Projede Yaren ve Eda isminde Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş ve birbirlerini kardeş olarak kabul eden iki genç kızın hayat hikayesi anlatılıyor. Kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kız seyirci kitlesinin ilgisini çekiyor.

Eda liseyi yarıda bırakarak ve okuyarak bir yere varamayacağını düşünürken Yaren ise üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanmıştır. Her iki kız da 18 yaşını doldurmaları sonrasında kendilerine yeni bir hayat kurmak ister ve iki kızın hayatı gittikleri bir ev partisi ardından değişime uğrar. Geçmişin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkan Yaren gerçekler öğrenirken ve Eda da krizleri fırsata çevirmeye başlar. Eda hayatın onlara borçlu olduğunu düşünürken başına gelenler ise seyirci kitlesinin ilgisini çeker.