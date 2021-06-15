Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yeni Bir Dizi Daha

Yapımcıların adeta birbirleriyle yarıştığı dizilere bir yenisi daha ekleniyor. İlk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile gündeme gelen ünlü yazar Dr . Gülseren Budayıcıoğlu, şimdi ise ekranda 3 farklı dizisiyle güçlü hikayelerin kaynağı konumunda. Budayıcıoğlu'nun yıldızı Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizisi ile iyice Parladı. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda, başladığı günden beri izleyicisinden büyük ilgi görürken, Dr. Budayıcıoğlu'nun son projelerinden biri olan Camdaki Kız dizisi çok kısa sürede büyük başarılara imza attı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaparak bitti. Böylece Budayıcıoğlu’nun 3 dizisi şu anda ekran ömrünü sürdürüyor. Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizileri işte geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Kırmızı Oda tv8 ekranında devam ediyor.

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda sezona çok iyi başladı, izleyicilerin diziye olan ilgisi ise gittikçe artarak büyüyor. Budayıcıoğlu'nun son projelerinden biri olan Camdaki Kız dizisi de kısa bir sürede, milyonları ekran başına topladı.

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi genç ve başarılı isimlerin başrol oyuncusu olarak yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ise 2 sezonluk macerasını tamamladı. Kulislerde konuşulanlara göre yeni bir dizi daha geliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir süredir üzerinde dikkatle çalıştığı dizi projesi hakkında kulis bilgilerini gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktardı. OGM Pictures tarafından hazırlanan dizi Star TV ekranında yayınlanacak.

Kral Kaybederse isimli kitaptan uyarlanacak olan dizi ilçenin şimdi daha harekete geçildiği öğrenilirken, yeni dizi 2021-2022 sezonu için hazırlanıyor ve dizi için oyuncu arayışlarına da çok yakında başlanacak. Önümüzdeki sezon izleyicileri ile buluşacak olan dizi şimdiden ilgi çekmeye başladı.

