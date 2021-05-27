Gülseren Budayıcıoğlu Kitaplarından Yeni Dizi Müjdesi

Televizyonlarda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan birbirinden başarılı dizi projeleri bir süredir ekranlara damgasını vurmakta. Psikiyatri uzmanı Budayıcıoğlu'nun hastalarının hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu kitaplar teker teker televizyon dizileri oluyor ve milyonlarca izleyici kitlesini ekranlara bağlıyor. Romanlardan uyarlanan dizi furyası ilk olarak İstanbullu Gelin ile başladı ve sonrasında devam etti. Ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizi Budayıcıoğlu'nun “Hayata Dön” isimli romanından uyarlanmış ve televizyon ekranlarının en başarılı isimlerinden biri olarak anılmaya başlamıştı.

İstanbullu Gelin ardından Doğduğun Ev Kaderindir dizi projesi yayınlandı ve TV8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir rol aldığı milyonları ekranlara kitleyen dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanının bir hikayesinden yola çıkılarak yazılmış ve dizi tarihine damgasını vurmuştu. Bir süre önce ise dizi reyting kurbanı olarak ekran hayatına son verdi.

İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizileri ardından Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki kız isimli projeler de ardı sıra yayınlanmaya başladı. hala Kanal D'de seyirci ile buluşan ve başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız projesi gerilim dolu sahneleri ile en sevilen diziler arasında yer alıyor. Camdaki Kız’ın yanı sıra Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı da psikolojik gerilim türü ile ekranlarda yerini alıyor. Peki psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizi haline getirilmesi planlanan kitabının ismi ne?

Birbirinden başarılı dizilerin yanı sıra Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan her dizinin çok iyi reytingler alması sebebiyle yapımcılar yazarın yeni bir romanını da televizyona uyarlama hazırlıklarını başlattı. Televizyon dizisi haline getirilmesi planlanan kitabın isminin “Kral Kaybederse” olduğu öğrenildi.