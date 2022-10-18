Güldür Güldür’den Ayrılan İki İsim İzleyenleri Hayal Kırıklığına Uğrattı

Bir BKM yapımı olan tiyatro ve televizyon tarihini adını zirveye taşıyan Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 10. Sezonu ile ekran karşısına gelmeye çalışırken bir yandan da muhteşem programın afişleri asılmaya başladı. Güldür Güldür Show’un 10. sezonuna özel olarak hazırlanmış olan afişler tüm hızla tamamlanmaya çalışıldı.

Güldür Güldür Show’un oyuncuları ise bu afişte birbirinden güzel ve şık kıyafetlerle pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Güldür Güldür Show’un her bölümü ayrı ayrı izlenerek beğenme rekorları kırıyor. Geçtiğimiz 9 sezonda da çok iyi bir reyting rekoru yakalamayı başaran ekip şu an için 10. sezonun hazırlıkları ile sahneye çıkmak için gün sayıyorlar. Ancak Güldür Güldür ekibine dahil olup aynı zamanda programın yeni afişinde gözükmeyen iki ünlü oyuncuyu gözler aramaya başladı.

Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu Ortalıklarda Gözükmüyor

10. sezonuna büyük bir giriş yapan Güldür Güldür Show ekibinde 2 ünlü oyuncunun eksikliği hissedileceği benziyor. Bunlardan ilki Çağlar Çorumlu ve diğer isim ise Onur Buldu Güldür Güldür Show ekibinden ayrıldığı da ortaya çıktı. Güldür Güldür Show ekibinde her oyuncunun ayrı bir izleyici kitlesi olduğu düşünülürse bu iki ünlü oyuncu için de izleyici kitlesi bir hayli üzülmüşe benziyor.

Bu ikili ise kendi yollarında ilerleyip komedi rolleri ile sinema filmlerinde ve dizilerinde rol alarak kariyer basamaklarına farklı bir lezzet katacağa benziyor. Bir yandan ayrılıklar yaşanırken diğer yandan da Güldür Güldür Show ekibinin 10. sezon kadrolarında da isimler netleşti. Moderatorlüğünü Ali Sunal’ın yapmış olduğu Güldür Güldür Show 10. sezonda yine izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak. Birbirinden ünlü ve sürpriz oyuncular da Güldür Güldür’ün 10. sezonunda izleyenleri ekrana kilitleyecek.