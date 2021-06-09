Güldür Güldür Show'dan Camdaki Kız dizisine gönderme

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine Güldür Güldür'den gönderme geldi. 

Magazin 09.06.2021 - 10:29 09.06.2021 - 10:30 Berkay Keskin
Güldür Güldür Show'dan Camdaki Kız dizisine gönderme

Kısa sürede ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi  gerek senaryosu gerekse kadrosu ile izleyiciler  tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.  Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciler tarafından her hafta izlenen diziye ilgi çok büyük. Dizinin kadrosunda yer alan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Şerif Erol, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in  gibi sevilen isimlerin rol aldıkları Camdaki Kız dizisi, her hafta perşembe akşamları  izleyicisi  tarafından takip ediliyor. Dizi, 9.  bölümüyle sezon finali yapacağı da açıklandı.

OGM Pictures imzalı dizinin, Cuma akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show’daki yayınlanan skeç ise  izleyenleri kahkahaya boğdu. Son dönemde ekrandaki popüler dizilere gönderme yaparak skeç hazırlayan Güldür Güldür  izleyici tarafından en çok izlenen dizilere  gönderme yapıyor, Masumlar Apartmanı, Çukur ve Sadakatsiz gibi dizilerinin de skeçleri yayınlanmıştı. 

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Güldür Güldür’ün, ‘Damdaki Kız’ adını verdikleri  ‘Camdaki Kız’  adlı diziye gönderme yaptıkları skeci  izleyenlerin arasında  Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'te yer aldı. Biricik,  Güldür Güldür Show’un oyuncuları tarafından yapılan canlandırmayı oldukça beğendi. Biricik bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu  sefer Camdaki Kız dizisine  göndermeli  bir şekilde, 'Damdaki Kız'  skeci  hazırlayan oyuncular ekranları başındaki izleyenleri kahkahalarla boğdu. Dizideki karakterlerin birebir taklit eden,   Güldür Güldür Show’un oyuncuları izleyicilerden  övgü dolu sözler aldılar.

Güldür Güldür’ün, ‘Damdaki Kız’ adını verdikleri  ‘Camdaki Kız’  adlı diziye gönderme yaptıkları skeci  izleyenlerin arasında  Camdaki Kız dizisinin  başrol oyuncusu Burcu Biricik’in oynadığı Nalan’ı, Güldür Güldür Show’da Açelya Akkoyun canlandırdı.

 Biricik, Güldür Güldür’ü izlerken çektiği bir fotoğrafa etiketleyerek ve alkış emojileri ile  Instagram hesabında paylaştı.

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