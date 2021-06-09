Güldür Güldür Show'dan Camdaki Kız dizisine gönderme

Kısa sürede ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi gerek senaryosu gerekse kadrosu ile izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciler tarafından her hafta izlenen diziye ilgi çok büyük. Dizinin kadrosunda yer alan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Şerif Erol, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in gibi sevilen isimlerin rol aldıkları Camdaki Kız dizisi, her hafta perşembe akşamları izleyicisi tarafından takip ediliyor. Dizi, 9. bölümüyle sezon finali yapacağı da açıklandı.

OGM Pictures imzalı dizinin, Cuma akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show’daki yayınlanan skeç ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Son dönemde ekrandaki popüler dizilere gönderme yaparak skeç hazırlayan Güldür Güldür izleyici tarafından en çok izlenen dizilere gönderme yapıyor, Masumlar Apartmanı, Çukur ve Sadakatsiz gibi dizilerinin de skeçleri yayınlanmıştı.

Güldür Güldür’ün, ‘Damdaki Kız’ adını verdikleri ‘Camdaki Kız’ adlı diziye gönderme yaptıkları skeci izleyenlerin arasında Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'te yer aldı. Biricik, Güldür Güldür Show’un oyuncuları tarafından yapılan canlandırmayı oldukça beğendi. Biricik bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu sefer Camdaki Kız dizisine göndermeli bir şekilde, 'Damdaki Kız' skeci hazırlayan oyuncular ekranları başındaki izleyenleri kahkahalarla boğdu. Dizideki karakterlerin birebir taklit eden, Güldür Güldür Show’un oyuncuları izleyicilerden övgü dolu sözler aldılar.

Güldür Güldür’ün, ‘Damdaki Kız’ adını verdikleri ‘Camdaki Kız’ adlı diziye gönderme yaptıkları skeci izleyenlerin arasında Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik’in oynadığı Nalan’ı, Güldür Güldür Show’da Açelya Akkoyun canlandırdı.

Biricik, Güldür Güldür’ü izlerken çektiği bir fotoğrafa etiketleyerek ve alkış emojileri ile Instagram hesabında paylaştı.