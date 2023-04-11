Güldür Güldür Show Kadın Erkek İlişkilerine Göndermeleri İle Kahkaha Attırıyor

Güldür Güldür Show yayın hayatına başladığı günden bu yana televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırdı ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yapımı BKM tarafından üstlenilen Güldür Güldür Show 329. bölümü ile ekranlarda yer aldı ve bu bölümü ile çok konuşuldu. Fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile ekranda kahkahanın tek adresi olan Güldür Güldür Show ünlü oyuncu Ali Sunal'ın moderasyonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Aylin Kontente, Berkay Tulumbacı, Doğa Rutkay, Giray Altınok, Erdem Yener, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Gürhan Altundaşar, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın, Ünal Yeter, Özgün Bayraktar, Ömür Arpacı ve Toygan Avanoğlu gibi çok başarılı isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yeter ile Burcu Seksizm Şube’ye bağlı iki komiser olarak farklı mekanlarda ve zamanlarda seksist konuşma yapan kişileri bularak onları tutuklar. İş görüşmelerinden sempozyumlara, reklam setlerinden kafelere kadar nerede seksist bir konuşmaya tanık olurlarsa onları cezasız bırakmayan ikili seyircileri güldürür.

Bahadır ise iki üniversite bitiren ve iş bulamaması sonrasında annesi Burcu ile vakit geçiren bir ev genci olarak izleyici karşısına çıkar Hayati oğlu Ercüment'in üniversite okumasını ister ve Bahadır'dan akıl almak için onunla buluşur. Bahadır bu sırada işsizliğinden bahseder ve Ercüment’in ticarete atılma hayalleri o şekilde daha güçlü bir hal alır.

Tüm oyuncular bir ödül töreninde sahneye çıkmak için kendi sıralarını bekler ve Paşa tüm gece yapacağı teşekkür konuşmasını tasarlar. Ancak bekleme sırası uzadığı zaman Paşa’nın ödül konuşması hayalindeki gibi olmaz. İbrahim ile Jale çifti ise oturdukları evde 5 senelerini geride bırakır ve ev sahibinin mahallelerinde olduğu haberini öğrenir. Çift sözleşme yenileme tarihini ev sahibiyle karşılaşmadan atlatırsa sözleşme otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.