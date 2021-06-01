Gülben Ergen Normalleşme Kararlarına Tepki Gösterdi

1 Haziran tarihinden itibaren, normalleşme adımları atılacak. Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepki gösterdi. Şarkıcı Ergen, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme kararları arasında konser ve müzik etkinliklerine yönelik herhangi yeni bir adımın atılmamasına tepki gösterdi.Gülben Ergen, "Konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısının ardından yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta spor salonu, halı sahalar, kahvehaneler ve lunaparklar olmak üzere birçok işletmenin sabah saat 07.00 - akşam saat 21.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan, çoğu esnafın, çalışanın ve vatandaşların uzun süredir beklediği açıklamayı bugün akşam saatlerinde yaptı. Erdoğan, başta spor salonu, halı sahalar, kahvehaneler ve lunaparklar olmak üzere birçok işletmenin sabah saat 07.00 - akşam saat 21.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların da sabah saat 07.00- 21.00'a kadar masaya servis şeklinde hizmet verebilecekken, gece 24.00'a kadar da paket servis şeklinde müşterilerine hizmet verebileceğini aktardı.

"Müzisyene Yaşamak Yok Demek mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Haziran normalleşme sürecine ilişkin yapılan açıklamalar arasında müzikli eğlence mekanları hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bu konuya ilişkin eleştiride bulundu.Şarkıcı Ergen, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda, eğlence mekanları konusunda herhangi yeni bir bilgiye yer verilmemesine tepki gösteren Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" dedi.