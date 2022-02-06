Kanada Genelinde Binlerce Kişi COVID Engellerini Protesto Eden Kamyonculara Katıldı

Covid-19 kısıtlamalarına karşı çoğunlukla barışçıl ama gürültülü protestolar ulusal başkentten yayılırken, aşı zorunluluklarına karşı çıkan binlerce kişi Kanada'nın dört bir yanındaki şehirlerde toplandı.

Polisin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ottawa'da yaklaşık 5 bin kişi gösteri yaparken, kanada'nın en büyük kenti Toronto'nun yanı sıra Quebec City, Fredericton ve Winnipeg'de yüzlerce kişi daha toplandı.

Soyadını vermeyen Toronto'lı protestocu Robert Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Hepimiz büyük bir hapishanede yaşamanın görevlerinden, sindirmelerinden bıktık usandık." dedi.

"Sadece damarlarımıza aşı dedikleri zehri almak zorunda kalmadan normale dönmek istiyoruz."

"Özgürlük Konvoyu", Kanada'nın sınır ötesi kamyoncular için aşı gereksinimine karşı bir hareket olarak başladı, ancak halk sağlığı önlemlerine ve Başbakan Justin Trudeau hükümetine karşı bir toplanma noktasına dönüştü - ancak çoğu eyalet hükümetleri tarafından uygulamaya konan önlemlerin birkaçından sorumludur.

Sekiz gündür protestocular Ottawa'nın şehir merkezini kapatıyorlar.

Polis, iyi organize edilmiş ablukanın kısmen ABD'deki sempatizanların fonlarına dayandığını söylüyor.

Cumartesi günü, göstericiler kemik ürpertici sıcaklıklarda kamp ateşlerinin etrafında toplandılar ve Kanada bayrakları sallarken ve hükümet karşıtı sloganlar atarken parlamento dışındaki çocuklar için taşınabilir saunalar ve şişme kaleler diktiler.

"Özgürlük" tezahüratları, başkentin bir hafta süren işgalinden bıkıp gelen daha küçük bir grup karşı protestocu tarafından "evinizle gidin" çığlıklarıyla karşılandı.

Ancak atmosfer, çok sayıda protestocunun Konfederasyon bayrakları ve Nazi sembolleri sallayıp yerel halkla çatıştığı bir haftadan daha öncesine göre dans ve havai fişeklerle daha şenlikli görünüyordu.

'Demokrasiye tehdit, çılgınlık'

Katılımcılar ayrıca sosisli sandviçleri kavurdu ve brandaların altında unlu mamulleri doled, at sırtındaki iki adam ise biri eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bayrak taşıyan kasabada gezindi.

Trump, "Kanada'yı delice COVID mandalarıyla yok eden aşırı solcu deli Justin Trudeau'nun sert politikalarına" karşı kamyoncuları destekleyerek konuştu.

El Cezire'den Shihab Rattansi, abluka bölgesinden bildirdiğine göre, Cumartesi günkü protestoya katılanların "bir dizi konuyu gündeme getirdiğini" söyledi.

"Kanada siyasetinin aşırı sağ kanadından gelen protesto organizatörleri hükümetin devrilmesini talep ediyor." "Ancak vaxxers karşıtları, dini köktendinciler ve sağ ve soldakiler için endişe verici konuları gündeme gelenler de var - ilaç şirketlerinin gücü veya mandaların sivil özgürlükler üzerindeki etkileri gibi. Ve pandemi kısıtlamalarından bıktılar."

Ablukanın ikinci haftasına girmesiyle, Kanadalı yetkililer Cumartesi günü yine protestocuları "evlerine gitmeye" çağırdılar.

"Ottawa'daki protestocular haklılarını açıkça söyledi. Tüm ülke ne demek istedi" diyen Ulaştırma Bakanı Ömer Alghabra, protestoculara "evlerine gitmeleri ve seçilmiş yetkililerle çatışmaya girmeleri" çağrısında bulundu.

Cumartesi günü geç saatlerde yapılan acil bir toplantıda, Ottawa polis şefi Peter Sloly de kentin "kuşatması" olarak adlandırdığı şeye son vermek için "ek bir kaynak artışı" çağrısında bulundu.

"Bu demokrasi için bir tehdittir, bu ülke çapında bir ayaklanmadır, bu deliliktir." dedi.

Ancak protestocuların sadece "sınırdaki bir azınlığı" temsil ettiğini söyleyen Trudeau, bu hafta başlarında başkentte kamyonculara karşı asker kullanımını dışlamıştır. Öte yandan protesto koordinatörü Jim Torma AFP haber ajansına verdiği demeçte, protestocuların geri adım atmayacağını söyledi.

Torma, "Bizi saklamıyorlar", dedi. Halk sağlığı kısıtlamalarına son vermeye zorlamak için "Ne kadar sürerse sürsün [siyasilerin] yüzüne çıkacağız."