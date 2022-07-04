Guantanamo'dan Sonraki Hayat: “Hala Hapisteyiz”

Mansur Adayfi, Guantanamo Körfezi'ndeki hapishanede 14. yılında hükümetinden bir heyet 2016 yılında kendisini ziyarete geldiğinde Sırbistan hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Adayfi 'nin bildiği tek şey, 1990'ların Balkan savaşlarında Sırp güçlerinin Bosnalı Müslümanları katlettiğiydi. Adayfi, o yıl Guantanamo'dan serbest bırakılmak üzere yola çıkan mahkumların hepsinin tarihin bu bölümünü bildiğini ve kimsenin Sırbistan'a gitmek istemediğini söyledi.

Bu noktada, Adayfi tüm yetişkin hayatı boyunca Guantanamo'daydı - Afganistan'da 19 yaşında yakalandı ve 32 yaşına kadar suçsuz tutuldu. Bir önceki yıl ABD, El Kaide ile bağlantısı olup olmadığının belirsiz olduğunu kabul etmek için hakkındaki değerlendirmesini resmen düşürmüştü ve tutukluları yurtdışına yerleştirmek için karmaşık bir gizli anlaşmalar sistemi altında serbest bırakılmak üzere serbest bırakılmıştı. Adayfi, ailesinin bulunduğu Katar'a ya da Guantanamo'da eski tutuklulara iyi davrandığı için ün kazanmış olan Umman'a gitmek istedi. Ancak heyet toplantısının zamanı Altıncı Kampta belirlenen odada geldiğinde Adayfi kendisini bekleyen bir Sırp takımı buldu. Onları dinledi, dedi, sonra kibarca hayır dedi. "Onlara çok teşekkür ettiğimi söyledim, ama tarihi biliyorum."

Hükümet ona bir vatandaş gibi davranacaktı, dediler - eğitimini bitirmesine yardım et, ona maddi yardımda bulun ve pasaport ve kimlik ayarla. Baştan başlamasına yardım edeceklerdi. Toplantıdan sonra Adayfi, Guantanamo'daki ABD yetkililerine gitmek istemediğini söyledi. Ama sürece etki derecesini daha açık sözlü olduklarını belirtti. "Heyet toplantısından sonra bir dışişleri bakanlığı elçisi beni görmeye geldi ve dedi ki, 'Mansoor, başka seçeneğin yok. Sırbistan'a gidiyorsun.'" Adayfi 39 yaşında, karizmatik ve gülümsemesi hızlı, yetişkin olduğu anda hapsedilmeye bağladığı çocuksu bir niteliğe sahip. Belgrad'a olan uzun yolculuğu Yemen'de başladı ve burada su ve elektrik akmayan kırsal bir köyde büyüdü. Bir genç olarak okulu bitirmek ve bilgisayar bilimi okumak için başkent Sanaa'ya taşındı. Anlattığına göre 2001 yılında Sanaa'daki bir eğitim enstitüsü tarafından araştırma görevlisi olarak görevlendirilmek üzere Afganistan'a gitti.