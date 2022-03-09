Grev Mariupol Hastane Kompleksini Vurdu

Ukraynalı yetkililer, kuşatma altında bulunan güneydoğudaki liman kenti Mariupol'deki bir hastane kompleksinin Rus saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy olayı bir "zulüm" olarak kınadı ve Kiev'in müttefiklerine Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulama çağrısını yineledi.

Kiev, sahada işten çıkarılan Çernobil nükleer santralinin çevresinde acil ateşkes çağrısında bulundu.

Rusya savunma bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumun böyle olduğunu inkar etmesinden günler sonra, Ukrayna'ya bazı muvazzaf askerler konuşlandırıldığını itiraf etti.

Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

Rusya dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Dmytro Kuleba ile Perşembe günü planlanan görüşmeler öncesinde Antalya'ya indi.

Toplantı, Rusya' nın iki hafta önce Ukrayna' yı işgal etmesinden bu yana ülkelerin üst düzey diplomatları arasında yapılacak ilk toplantı olacak.

Rusya-Ukrayna savaş askeri sevkıyat: 9 Mart 2022

Rus güçleri yavaş da olsa Kharkiv'in güneydoğusundaki İzyum'a doğru ilerlerken, başkent Kiev'in kuzeyindeki Çernihiv'i de dört bir yandan kilitlemeye çalışıyor. Aynı zamanda, güney şehrine karşı başarısız girişimlerden sonra Mykolaiv'in kuzeyine ilerliyorlar ve onu kuşatmak için Kiev'in batısını kesmeye çalışıyorlar.

Putin, abd'nin çatışmadaki her 'rampa dışı'sını reddetti: Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafı tırmandırmak için sunduğu her rampayı reddettiğini söyledi.

"Başkan Putin'e olası rampalar sağlamaya çalıştık. Onları alıp almamaya karar verebilen tek kişi o. Şimdiye kadar, bunu yapmak için her fırsat olduğunda, hızlandırıcıya bastı ve takip ettiği bu korkunç yola devam etti." dedi.

"Rus kuvvetlerini Ukrayna'da tutarak böyle bir kukla rejimi uygulamaya çalışırsa, bu uzun, kanlı ve çizilmiş bir karmaşa olur." diye de ekledi.

Ukrayna merkez bankalarından Rus ödeme sistemi Mir'i reddetmelerini istedi

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam, Türkiye ve Kırgızistan'daki merkez bankalarından Rusya'nın Mir ödeme sistemi kartlarıyla yapılan tüm işlemleri askıya almasını istedi.

Kiev merkez bankasından yapılan açıklamada, "Bu çağrı, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken saldırgan ülke üzerindeki küresel mali baskıyı büyütme ihtiyacının ortasında geliyor." ifadesi yer aldı.

Rusya Ukrayna'da 'aptal' bombalar kullanıyor olabilir: ABD'li yetkili

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya ordusunun güdsüz sözde aptal bombalar kullandığına ve hedefleri kaçırma riskini büyük ölçüde artırdığına dair belirtiler gördüğünü söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla gazetecilere konuşan yetkili, ABD'nin "sivil altyapıya artan hasar ve sivil kayıplar" gözlemlediğini söyledi.

Rusya sivilleri hedef aldığını reddediyor ve askeri hedefleri vurmak için hassas mühimmat kullandığını söylüyor.