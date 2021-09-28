Greta Thunberg, Konferansta İklim Eylemsizliği Konusunda Liderlerle Alay Etti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Milano'daki Youth4Climate konferansındaki konuşmasını, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere dünya liderlerinin sözleriyle alay etmek için kullandı.

18 yaşındaki çocuk, İngiltere başbakanı Boris Johnson ve Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kullanılan çeşitli ifadelerle ve politikacıların 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu için çaba gösterme umutlarıyla alay etti.

“Liderler 30 yıllık 'falan filan' yaşadılar ve bu bizi nereye götürdü? Tüm CO2 emisyonlarımızın yüzde 50'sinden fazlası 1990'dan bu yana ve 2005'ten bu yana üçte biri meydana geldi” dedi.

“Bütün bunlar, medya liderlerin gerçekte ne yaptıklarından ziyade ne yapacaklarını söylediklerini aktarırken. Ve sonra liderleri eylemlerinden veya daha doğrusu eylemsizliklerinden sorumlu tutmamak.”

Thunberg, Ekim ayının sonunda Glasgow'da düzenlenen Cop26 iklim konferansının öncüsü olan gençlik iklim kongresinde konuk konuşmacıydı ve konuşmasında, onlarca yıllık çevresel hareketsizliğin hayal kırıklığını dile getirdi.

“B Gezegeni yok, gezegen falan yok falan – falan, falan, falan; falan, falan, falan. Bu, bazı pahalı politik olarak doğru yeşil hareketler, tavşan kucaklamaları veya falan filan ile ilgili değil. Daha iyi inşa et, falan filan; yeşil ekonomi, falan filan; 2050'ye kadar Net Sıfır, falan filan. Net Sıfır, falan filan. İklim nötr, falan filan.

Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu: sözler, kulağa harika gelen ancak şimdiye kadar hiçbir eyleme yol açmamış sözler - umutlarımız ve hayallerimiz boş sözlerinde ve vaatlerinde boğuldu.”

2021'in en yüksek ikinci emisyon artışına sahip olacağı tahmin edildiğinden, dünyanın yanlış yönde hızlandığı konusunda uyardı.

“Hükümetin iyileştirme harcamalarının sadece yüzde ikisi temiz enerji önlemlerine ayrıldı ve BM tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, küresel emisyonların 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla yüzde 16 artması bekleniyor” dedi.

“Liderlerimizin kasıtlı eylemsizliği, mevcut ve gelecek nesillerin tümüne ihanettir. İktidardaki insanlar, çabaladıklarını iddia edemezler çünkü açıkçası çaba göstermiyorlar. İklim eylemi olarak gördükleri buysa, biz de istemiyoruz.”

Thunberg, "dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen ciddi yıllık emisyon kesintileri" alacağını söyleyerek, derhal harekete geçilmesini talep etti.