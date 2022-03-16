Gram Altının 1450 lira Olacağını Öngören Piyasa Uzmanlarından Yeni Açıklamalar Yeni Rekorun Geleceğini Duyurdular!

Özellikle küresel piyasalarının altın fiyatları olmak üzere piyasada bir dalgalı bir şekilde ilerlerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş en son gram altının 940 liraya ulaşması üzerine yeni rekorların geleceğini açıkladı. Işte altın alım satımı yapanları ilgilendiren o açıklamalar…

TGRT Haber açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki bütün yatırım organlarının yukarı yönlü hareket edeceğini değerlendirdi. Bunun sebebini de şöyle açıkladı;

2021'de 2022 yılı tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edecekleri ve yarışacakları bir yıl olduğunu söylemişti. Manipülasyon piyasalarının konuşmasından sonra yatırım araçlarının da birlikte yarıştığı bir durum oluştu. Bu da yatırımcıların kafalarını karıştırdı. Dolar yükseldi dış borsalarda satışlar meydana geldi ve pariteler tiplerde altın yükseliyor ciddi oranda bir belirsizlik var.

Yeni Rekorlar bekliyoruz

Son dönemlerde altın gümüş bakır platin nikel gibi değerli metallerin sert yükselmesi ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni rekorların geleceğini duyurdu. Yapmış olduğu açıklamalara göre İslam Memiş bu dönem 2022 yılının covid-19 sürecinin dönemlerini hatırlatıyor. O dönem altın 2070 dolar seviyelerine gitmişti herkes altının bugün dolar seviyelerine çıkacağını düşünürken 1678 dolar seviyelerine düşmüştü. İşte bu noktada yeni rekorlar beklediğini söyledi.

Yatırımcılara tavsiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni alım fırsatlarının meydana geleceğini belirterek yatırımcıların sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını dile getirdi. Öncelikle bu karışıklığın giderilmesinin beklenmesini dile getiren İslam Memiş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmanın gerekli olduğunu dile getirdi.