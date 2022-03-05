Gram Altında Son Fırsat, O Seviyelere Dikkat!

Alınan bir son dakika haberine göre altın fiyatları, jeopolitik açıdan meydana gelen risk faktörlerinden kaynaklı bir şekilde yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Altın için adeta savaş fiyatlamaları sürerken, konu ile alakalı yorum yapan iki analist en çok kritik uyarılar geldi. Bu açıdan bakıldığında yatırımcılar, canlı altın alış ile satış rakamları açısından bugün arayışını devam ettiriyor. İşte karşınızda 5 Mart Cuma 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Sorularının cevapları ve çok daha fazlası haberimizin detaylarında...

Son dakika gelişmesi: altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu askeri harekatı 8 günde sürerken, bölgede ise peş peşe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev’de dahil olmak üzere pek çok stratejik noktada saldırıları sürerken, başta olmak üzere güvenli liman metallerine olan ilgi artmaya devam ediyor.

Jeopolitik durum, her geçen gün biraz daha kötüye doğru yol alırken altın fiyatları ise son 1,5 yılın zirvesini görmesinin sonrasından yüksekse yerini korumaya devam ediyor. Yeni haftaya Yükseliş ile başlangıç yapan 16920 ile 1950 dolar aralarındaki yerini perşembe günü de devam ettirdi. Altının ons fiyatı ise şu aralar 1925 dolardan alım satım işlemlerine tabi tutuluyor.

Gram Altın Ne Kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi

Gram altın, küresel altın fiyatları ile dolar kurunda meydana gelen yükselişe paralel bir şekilde geçen hafta 920 tl ye kadar çıkmıştı. Altının gram fiyatı ise günü 865 liradan tamamlamasının sonrasında 3 Mart perşembeye yeniden yükselişle başladı. Gram altın fiyatı ise şu sıralar 891 TL’den işlem görürken aynı dakikalar içerisinde çeyrek altın 1450 TL ve cumhuriyet altını ise 5904 TL'den alım satım işlemlerine tabi tutuluyor.

Gram altın İçin Kritik Tahmin

Son zamanlarda gerek ons altın fiyatları gerekse de kur artışı sebebiyle gram altın fiyatları da aynı şekilde yükselmeye başladığı nokta bu haber makalesinin kaleme alındığı dakikalar içerisinde 870 lira seviyesinde işlem gören gram altının, 880 TL direncini yeniden yaklaştığını görmekteyiz.