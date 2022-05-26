Gram Altında Bomba Tahmin! Almalı Mı Satmalı Mı? Gram altında 2022 senesi sonu açısından bomba tahmin geldi. Buna göre gram altın geçtiğimiz senenin sonunda 1000 TL'yi test etmişti. Son zamanlarda tekrardan yükseliş trendine giren gram altın ile alakalı uzmanlar tahminlerini tek tek açıkladı.

Temmuz ayı ile yıl sonuna işaret eden uzmanlar, öncelikli olarak gram altının temmuz ayı içerisinde 1000 lira seviyesine çıkacağını yıl sonu için ise çok daha bomba bir tahmin yapılıyor. Son zamanların en çok kazandıran yatırım araçları başında gelen altın için Uzmanlar, vatandaşlara "Altını satmak için acele etmeyin!" diyor.

Enflasyon, Altın Fiyatlarının Yükselmesine Sebep Oluyor!

Altın ve para piyasaları uzmanları tarafından yapılan son dakika açıklamalara baktığımızda önümüzdeki dönemde bir süre 1800 ile 1900 dolar bandında hareket edeceğini söyledi. Haziran ayı sonrasında ise merkez bankalarının gerçekleştirilecekleri faiz artışlarının etkisiyle altının on fiyatının 1950 doların üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Altıda Toparlanma Beklentisi

Altındaki bu yükselişin sürpriz olmadığını dile getiren uzmanlar, gerek ons gerekse de gram altının yükseleceğini söylüyor. Yani ons altında 1800 dolara kadar olan sarsıntıların bir toparlanma sürecine girmesi bekleniyordu ve haziran ayından sonra bu toparlanma kendini fazlasıyla gösterecek.

Uzmanların yapmış oldukları açıklamalara göre elinde şu anda altın varlığı bulunan yatırımcıların, satmak için acele etmemeleri gerektiği, hazirandan sonra altının sıçrayış yapacağı açıklandı.