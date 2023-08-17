FED toplantı tutanakları sonrası enflasyonda yukarı yönlü risk açıklamaları önümüzdeki dönemde paylaşılacak faiz kararında artış yaşanabilme ihtimalini yükseltti. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken paylaşılan bu veriler ışığında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Toplantı tutanaklarına bakarak önümüzdeki süreçte 25 baz puanlık faiz artışı sona erecek mi? sorusu tartışmaya açık güncelliğini korurken; FED üyelerinin enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı açıklamalar altında yükselişi tetikliyor.

FED ETKİSİ ALTINDA NASIL HİSSEDİLDİ?

FED üyeleri: “Yukarı yönlü riskler olduğunu düşünerek daha fazla sıkılaşmaya gidilebilir.” ifadesini kullanarak FED’in faiz artırımına gidebileceğini yönelik açık bir sinyal verdi. Öte yandan küresel piyasalarda hareketlilik bu sabah saatlerinde yeniden etkisini hissettiriyor.

ABD ve Çin'de paylaşılan veriler varlık fiyatlaması üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Bu durum piyasalarda belirsizliği tetikliyor. Tüm bu veriler ışığında son 5 ayın en düşük seviyesinde işlem gören gram altın bu sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. 1.700 TL seviyesinin altında işlem gören gram altın %0,26 yükseliş kaydederek 1.651,70 TL'den alıcısını buldu.

17 AĞUSTOS PERŞEMBE GRAM, ÇEYREK VE ONS ALTIN FİYAT LİSTESİ

17 Ağustos Perşembe günü gram altın alış fiyatı 1.650,78 TL. Gram altın satış fiyatı 1.651,12 TL

17 Ağustos Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 2.766,00 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.800,00 TL

17 Ağustos Perşembe günü ons altın alış fiyatı 1.895,92 dolar. Ons altın satış fiyatı 1.896,34 dolar.

14,18,22 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı itibari ile düğün yapacaklar için 14,18 ve 22 ayar altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 5'li altın alış fiyatı 55.414 TL'den işlem görürken; Ata altın 11.288 TL'den alıcısını buluyor.