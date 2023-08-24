Bugün gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları gölgesinde döviz ve değerli madenler de son durum ne olacak? sorusu piyasada sıcaklığını koruyor. Yatırımcını yakından takip ettiği Merkez Bankası toplantısı sonra gram altının yönü nasıl ilerleyecek? merak ediliyor.

Son 5 haftanın zirve rakamına ulaşan gram altın yeni güne yükselişle başladı. Dün sabah saatlerinde ons altın fiyatlarında başlayan tırmanış bu gelişmeye paralel olarak gram altında da yükselişi tetikledi. Yeni günde gram altın %0,45 artış yaşayarak 1.681,43 TL'den alıcısını buldu.

24 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ

24 Ağustos Perşembe günü Gram altın alış fiyatı 1.681,43 TL. Gram altın satış fiyatı 1.681,68 TL

24 Ağustos Perşembe günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.817 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.849 TL

24 Ağustos Perşembe günü Ons altın alış fiyatı 1.921,01 dolar. Ons altın satış fiyatı 1.921,35 dolar

24 Ağustos Perşembe günü Yarım altın alış fiyatı 5.651 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.699 TL

24 Ağustos Perşembe günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.267 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.354 TL

24 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 14, 18, 22 AYAR ALTIN FİYAT LİSTESİ

Altın piyasalarında başlayan hareketlilik yakın zamanda düğün yapacak olanlar için de yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezik piyasalarda 1.580,24 TL'den alıcısını buluyor. Aynı saat diliminde Kapalı Çarşı Beşli altın 56.227,02 TL'den işlem görüyor.