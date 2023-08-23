Altın yeni günde yükselişini korumayı sürdürüyor. Dolar kurunda başlayan artış altında da yükselişi tetikledi. Gram altın 23 Ağustos Çarşamba sabahı 1.663,90 TL'den işlem görüyor. Aynı saatlerde Ons altın 1.903,63 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle yeni günde çeyrek altın 2.809 TL’den alıcısını buluyor.

Altında başlayan kısa vadeli dalgalı süreç küresel piyasalardaki hareketlilikten olumlu yönde etkilendi. Uzman isimlerin yatırım fırsatı olarak gördükleri bu yeni dönemde altın ile alım satım yapanlar, altın yatırımında bulunacaklar veya evlenecekler için yeni günde uzman yorumları da büyük önem taşıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda başlayan kriz dönemi, enflasyon etkisi ve döviz kurundaki dalgalanma güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik dönemini başlattı. Altın fiyatlarında oluşan dalgalanma arz ve talep dengesi ve iç piyasalarda oluşan değişiklikler kurdaki fiyatlamayı da etkiliyor.

Yaz ayının sonuna doğru düğün yapma planı olanlar için 22 ayar bilezik güncel kurda 1.575,82 TL'den işlem görüyor.

14 ayar altın 958,51 TL

18 ayar altın 1.215,147 TL

22 ayar altın 1.571,83 TL

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ GRAM, ÇEYREK, ONS, TAM ALTIN FİYAT LİSTESİ