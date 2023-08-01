Güvenli yatırım aracı olan altın sene başından bu yana rekor seviyelere çıktı. Son günlere yaşanan durgunluk ile alım fırsatı yaratan altında neler olacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda hem altın borcu olanlar hem de altını olan kişiler için gram altın fiyatları araştırılıyor. Dolayısı ile bu konuda açıklama yapan ekonomi uzmanlarının açıklamaları dikkat çekti.

Gram Altın için Uyarı Geldi!

Altın ve Para uzmanı İslam Memiş’in gram altın fiyatları ile ilgili açıklamaları binlerce kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda Memiş, "xau/usd 1.935-1.985 $ xag/usd 23,80-25,20 $ bant aralıkları geçerli. Enflasyonu yüksek bekliyorum. TL karşısında gerileyen tüm enstrümanları alım fırsatı olarak göreceğim” dedi. Devamında Memiş “Yıl sonuna kadar kontrol yine merkez bankalarında. Önünü göremiyorlar, piyasaları bıçak sırtında bırakıp “Bizi izleyin” diyorlar. Onların kontrölü ne zaman biterse gerçek piyasa şartları o zaman görülecek” ifadelerini kullandı.

Uzman isim Memiş, sözlerine “Hiçbir rakam gerçeği yansıtmıyor. Dünya insanının yapacağı tek şey varlıklarına sahip çıkmak. Dünya insanı acıyı daha da hissedecek” şeklinde devam ederek “Bu millete bugüne kadar gazoz kapaklarından, dondurma çubuklarından şifre arattılar. Bu milletin umudunu şans oyunlarıyla kumara bağladılar. Bu milletin kafasını kuma gömerek sadece dolar alın dediler” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Memiş, “Sıra milletin uyanışında. Ya uyanacak, ya uyanacak. Herkes tercihleriyle yaşayacak. Ya masal dinlemeye devam edecek ya da uyanacak. Herkesi uyandırmaya bir uyanmış yeter” dedi.

Altında Rekor Seviyeye Çıkıyor!

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, “Ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor. Bir kararsızlık var çünkü piyasalarda. Bu hafta Fed, 25 baz puanlık bir artış yapmış olsa da bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Yine merkez bankalarını takip etmeye devam edeceğiz. Merkez bankaları şöyle bir mesaj verdi bu hafta, hem Fed, hem ECB hem de TCMB, bizi izlemeye devam edin, kararları biz vereceğiz. Hangi veri gelirse, o verilere göre yeni bir aksiyon alacağız mesajları verdiler. Kapıları açık bıraktıkları için de piyasayı bıçak sırtı bırakmış durumdalar. Dünyadaki bütün merkez bankaları kontrollü ve anlaşarak bu süreci yürütüyor. Piyasalardan ellerini çekmediler. Benim endişem şu, 2024 yılında da merkez bankaları bu kontrollü süreci sanırım devam ettirecek. Çünkü 2024 yılında da geçen bir enflasyon, geçici bir enflasyon yok. Hatta 2023 yılının son çeyreğinde hızlıca geri gelen, yükselişe geçen bir enflasyon bekliyorum ben. Gerçek enflasyonla mücadele çok kolay olmayacağı için, merkez bankaları da hazır bir bahane yakaladığı için bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar. Bugünkü koşullarda, sanırım 2024 yılında da merkez bankaları piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altının önünü kapatmaya çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu durum beni endişelendiriyor, özellikle yatırımcılar tarafından. Ons altın tarafında ağustos ayı ile alakalı, 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanacağına dair öngörüm devam ediyor. 2020, 2040, 2057 gibi yukarıda alanlarımız var. Büyük ihtimalle 2000 dolar seviyesini aşacağız diye düşünüyorum ve ben kişisel olarak pozisyonumu bu noktada kapatmış durumdayım” ifadelerini kullandı.

Uzman isim Memiş, sözlerine “Temmuz ayının son işlem günü bugün tamamlanıyor. Bu hafta para piyasalarında, Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2 Ağustos Çarşamba günü saat 15.15'te ABD Ham Petrol Stokları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Türkiye Enflasyon verisi, saat 14.00’de İngiltere Faiz Kararı, 4 Ağustos Cuma günü saat 15.30’da ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi saat 15.30’da ABD İşsizlik Oranı verş akışı takip edilecek” dedi. Memiş sözlerine “Çarşamba günü yurt içi piyasalarda enflasyon verisi, cuma günü tarım dışı istihdam verisi yurt dışı piyasalar için oldukça önemli olacak. Enflasyon rakamının yüksek geleceğini tahmin ediyorum. Beraberinde döviz kurlarında ve altın ve gümüş fiyatlarında TL bazında yükselişler görebiliriz. Altının ve gümüşün ons fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Beklediğimiz bant aralıkları geçerli. Altının ons fiyatında (xau/usd) 1.935-1.985 dolar. Gümüşün ons fiyatında (xag/usd) 23,80-25,00 dolar aralığını takip edeceğim. Bu volatilite oldukça yüksek olabilir. Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum” şeklinde devam etti.