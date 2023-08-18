Küresel piyasalarda başlayan kriz döngüsü ekonomide yeni bir dönemi başlatıyor. Amerika ve Asya piyasalarında yaşanan ekonomik düşüş altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor. Bu dönemde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın yeniden değer kazanıyor. FED'in toplantı tutanaklarını açıkladığı andan itibaren faiz artırımına gidebileceğine yönelik sinyalleri ile altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son iki haftadır dibi gören altın 18 Ağustos Cuma günü itibariyle önceki gün kapanışına göre %0,22 artış kaydetti.

18 AĞUSTOS CUMA GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ

18 Ağustos Cuma günü Gram altın alış fiyatı 1.648,51 TL. Gram altın satış fiyatı 1.648,84 TL

18 Ağustos Cuma günü Ons altın alış fiyatı 1.891,78 Dolar. Ons altın satış fiyatı 1.892,15 Dolar

18 Ağustos Cuma günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.761 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.798 TL

18 Ağustos Cuma günü Yarım altın alış fiyatı 5.539 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.596 TL

18 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.045 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.141 TL

18 AĞUSTOS CUMA 14,18,22 AYAR ALTIN FİYAT LİSTESİ

Evlenecekler, düğün telaşında olanlar ve yatırımcılar için 14,18 ve 22 ayar altın fiyat listesi yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 5'li altın 55.270,03 TL'den alıcısını buluyor. Aynı saat diliminde Ata altın 11.258,71 TL'den Tam altın ise 10.917,54 TL'den işlem görüyor.