Gram Altın Daha Ne Kadar Yükselecek? Uzmanlar Açıklıyor: Yeni Zirveler Görebiliriz! Altın ile ilgili gelişmeler neler? Altın ne kadar olur? Haberimizde...

Finans piyasasında meydana gelen dalgalanmalar, altın fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlara göre, gram altının 940 TL’yi geçebilir. ‘Yeni zirveler görebiliriz’ diyen uzmanların görüşlerine yer vereceğimiz yazımızı okuyarak altın fiyatları, alım-satım gibi konularla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Piyasada oluşan yukarı doğru hareketlenmenin sinyallerini 2021 yılında gözlemlediklerini belirten uzmanlar, manipülasyon piyasası meydana geldiğini söylüyor. Bu durumun yatırım sahiplerinde kafa karışıklığı yarattığı belirtiliyor.

Yeni Zirveler Bekleniyor

Piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak altın ve diğer pek çok değerli metalde sert yükselişler söz konusu… ‘Peki, Gram altında yeni rekorlar bekleniyor mu?’ … Uzmanlar göre bu sorunun cevabı ‘Evet’.

Son dönemlerde özellikle altın fiyatlarında görülen yükselişi 2020 yılında yoğun şekilde yaşanan Covid-19 pandemi sürecine benzeten uzmanlar, yeni zirveler için kademeli yükselişlerin haftalık olarak sürekli olması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Birikimleri ne yönde değerlendireceklerine karar veremeyenler için tavsiye niteliğinde bilgiler yazımızda…

Yatırım Sahiplerine Tavsiye

Yatırım sahiplerine pozisyonlarını korumalarını tavsiye eden uzmanlar, piyasa dalgalanmalarının yaşandığı bu dönemde sakin kalmanın önemini vurguladı. Bu dönemde yapılan hatalardan dönüş kolay olmayacak diyen uzmanlar, yeni alım fırsatlarının kapıda olduğu belirtti. Ayrıca uzmanlara göre mevcut birikimler ile ilgili bir sonuca varmadan önce Amerikan Merkez Bankası faiz kararına bakılmalı daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası faiz kararı incelenmelidir.