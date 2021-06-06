Gram Altın 685 TL, Çeyrek Altın 1138 TL olacak. Uzman değil formasyon hedefi geldi. Merakla beklenen Altın yükselecek mi artacak mı sorusu cevap buldu. Altın formasyon hedefi güncellendi. Gram Altın ve Çeyrek altın yeni hedefi belli oldu!

Altın formasyon hedefi belli oldu!

Gram Altın yeni formasyon hedefi belli oldu. Gram Altın 685 TL yolculuğu başladı. Altın uzmanları değil, Altın formasyon hedefi belirlendi. Altın yeni hedefi gram altın 685 TL, Çeyrek Altın 1138 TL yolculuğuna başladı.

ONS 1900 Direncini aşmak üzere!

Gram Altın ve Çeyrek altın artmasında en önemli kriter olarak gösterilen H4 mum grafiği 1865 seviyesinde olan ONS, alıcı fiyatlanmasının ardından yeni direnç noktası 1900 seviyesinde gösterdi. ONS 1900 direnç seviyesini kırdığı gibi Gram Altın 685 TL, çeyrek altın 1138 TL olacak.

Önce 610 Kısa vadede gelecek!

Gram altın için kısa süreliği yatırımcılar içinde 100 TL kar göründü. Gram altın Haziran sonuna doğru 610 TL civarında fiyata doğru gidiyor. Gram Altın haziran sonunda 610 TL olacak. Hemen ardından 685 TL yolculuğu başlayacak.

ONS Gümüş Pullback geldi

Altın gibi Gümüş fiyatları da uçuş görünüyor. Gümüş ve Altın haziran ayının en çok kazandıran yatırım araçları olacak gibi görünüyor. ONS gümüş pullback yapmış olmasıyla Gümüş bu hafta oldukça hareketli olacak.

ONS Altın önce 1900, hemen ardından 2200 TL

Altın ONS içinde gram ve çeyrek hedefi 685 ve 1138 TL yolculuğuna destek geldi. ONS 1900 hedefi ardından 2200 TL yolculuğu yıl içerisinde tamamlanacak.

Türk lirasi eriyor!

Türk lirası Şubat ve Haziran ayında adeta eridi. Yüzde 25 değer kaybeden Türk Lirasında Dolar 7.05'den 8,70'e, Gram altın 415 TL'den 525 TL'ye ve Çeyrek Altın 680 TL'den 865 TL yükseldi. Türk lirası 4 aylık kısa sürede yüzde 25 değer kaybetti. Uzmanlar Altın yatırımı için halen geç olmadığı ve altının 2021 yılında kazandıracağı iddia ediliyor!