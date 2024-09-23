Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan dorukta! Göztepe, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 5. haftayı boş geçerken, en son 31 Ağustos'ta Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Ayrıca, 2. haftadaki Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynadığı maçın ardından, taraftarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Maçın hakemi Ozan Ergün olacak ve karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzmir'de futbol tutkunları için keyifli bir akşam olacağı kesin!