Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor'u net bir skorla 3-0 mağlup etti. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 13. dakikada Taha Altıkardeş, ilk yarının son anlarında 45+3’te Juan ve uzatma dakikalarında 90+4'te Doğan Erdoğan kaydetti.

Maçta Göztepe'nin bir golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla İzmir ekibi, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Kayserispor ise galibiyet hasretini sürdürüyor. Burak Yılmaz'ın ekibi, 5 maç sonunda 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak sadece 3 puanda kaldı.

Göztepe, önümüzdeki hafta Samsunspor deplasmanına giderken, Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.