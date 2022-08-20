Göz Tembelliği Nedir, Neden Olur, Tedavisi Nasıldır?

Sağlık konusunda ihmal edilmemesi gereken ve ciddiye alınan göz tembelliği önemli bir sağlık problemidir. Pek çok farklı sorun da göz tembelliğinde görülebilmektedir. Göz kapağında düşüklük, şaşılık ve katarakt gibi sonuçlar göz tembelliği hastalığı sebebiyle yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra kişi de görme bozuklukları ve görme yetisini tamamıyla kaybetmeye kadar pek çok sorun göz tembelliği rahatsızlığı sebebiyle oluşabilmektedir.

Kişilerin gündelik hayatını da olumsuz anlamda etkileyen gözle ilgili hastalıklar insanların iki gözünün görmek düzeylerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bir gözü diğerinden daha iyi olarak gören kişinin beyni de daha iyi gören gözden beyne iletilmiş olan sinyalleri otomatik olarak dikkate alır.

Yaşanan bu olay sonucunda daha az gören gözün göz tembelliği problemi ile karşı karşıya kalması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Zaman içerisinde göz tembelliği sorunu geçmeyen görme bozukluklarına ya da açık farklılıklarına yol açabilmektedir. Bu sebeple kendilerinde göz tembelliği hastalığı belirtilerinden en az birine gözlemleyen kişilerin en kısa süre içerisinde doktora başvurmaları tavsiye edilir. Peki göz tembelliği nedir, belirtileri nelerdir?

Göz tembelliği çeşitli göz hastalıklarının arasına yer almaktadır. Kişinin gözlerinde ve beyninde herhangi bir sorun olmamasına karşılık gözlerin ikisinde ya da birinde görmek kaybı yaşanması bu hastalığın açıklamasıdır. Genel olarak iki temel nedene sahip olan göz tembelliğinin sebepleri arasında şaşılık ve gözlerde kayma vardır. Gözlerde kayma ve göz tembelliğinin tedavi edilmemesi durumunda göz tembelliği hastalığının oluşması ise kaçınılmaz bir hale gelmektedir.

Bu hastalığın tedavisi için herhangi bir cerrahi müdahalede bulunulmaz ve hekim öncelikle göz tembelliği teşhisine koyması ardından gözü canlandırabilmek adına gözlük önerir. Bunun yanı sıra tembellik olan gözün çalıştırılması için daha iyi gören gözü kapatıp diğer gözü çalıştırmak da önerilebilir.