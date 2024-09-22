Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 40 günlük asker Umut Bal, 19 Eylül'de görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde zatürre teşhisi konulan Er Bal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bal'ın cenazesi, memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye, Bal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan kıldırdı. Er Umut Bal, dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı. Ailesi, oğullarının kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, törenin ardından taziyeleri kabul etti.