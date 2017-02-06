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Görenler şoke oldu!
06 Şubat 2017, 16:09
Amerika'nın Florida eyaletinde bir gece kulübünde, eğlenen kadınların tırnaklarını görenler şaşırdı kaldı... Gece kulübünde eğlenen kadınlar, bir bakanı bir daha baktırdı. Aşırı uzun tırnakları ile dikkat çeken, eğlenmelerinden taviz vermedi.
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