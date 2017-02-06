Görenler şoke oldu! 06 Şubat 2017, 16:09

Amerika'nın Florida eyaletinde bir gece kulübünde, eğlenen kadınların tırnaklarını görenler şaşırdı kaldı... Gece kulübünde eğlenen kadınlar, bir bakanı bir daha baktırdı. Aşırı uzun tırnakları ile dikkat çeken, eğlenmelerinden taviz vermedi.