Google, 500 Milyon Avro Para Cezasına Çarptırıldı

Yetkili, Google'ı bu kadar ciddiye almak için bir emir almamakla suçladı. Google, BBC'ye verdiği demeçte, kararın "bir anlaşmaya varma çabalarımızı görmezden geldiğini" söyledi.

Para cezası, teknoloji firmaları ve haber kuruluşları arasındaki küresel telif hakkı savaşındaki en son çatışma.

Geçen yıl, Fransız rekabet kurumu, arama sonuçlarında, haberlerde ve diğer hizmetlerde makalelerin alıntılarını göstermek için Google'ın haber kuruluşlarıyla anlaşmalar yapması gerektiğini emretti. Google, yetkili makamın görüşüne göre bunu yapmadığı için para cezasına çarptırıldı.

2019'da Fransa, yeni bir Dijital Telif Hakkı Direktifini yasaya aktaran ilk AB ülkesi oldu.

Yasa, yayıncıları ve haber ajanslarını materyallerinin kullanımı için tazmin etmek için tasarlanmış "komşu haklar" olarak adlandırıldı.

Sonuç olarak Google, yayıncılar ücretsiz olarak izin vermeyi kabul etmedikçe, Fransa'daki AB yayıncılarından gelen içeriği arama ve haber gibi hizmetlerde göstermemeye karar verdi.

Haber kuruluşları bunun Google'ın pazar gücünün kötüye kullanılması olduğunu düşündü ve basın yayıncılarını temsil eden iki kuruluş ile Agence France-Presse (AFP) rekabet yetkilisine şikayette bulundu.

Google BBC'ye şunları söyledi: "Bu karardan çok hayal kırıklığına uğradık - tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettik."

Bugüne kadar, sözde komşu haklar konusunda anlaşmaları açıklayan tek şirket olduğunu söyledi.

AFP ile küresel bir lisans anlaşması ve basın yayınları için ödemeler içeren bir anlaşmayı sonuçlandırmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni karar, önümüzdeki iki ay içinde Google'ın şirketleri haberlerinin kullanımı için nasıl tazmin edeceğini açıklayan öneriler getirmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bunun gerçekleşememesi durumunda şirket, günlük 900.000 € ek para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Rekabet otoritesinden Isabelle de Silva yaptığı açıklamada, "Otorite bir şirket için bir yükümlülük kararı verdiğinde, titizlikle uymak zorundadır" dedi. "Burada, ne yazık ki durum böyle değildi" diye yazdı.